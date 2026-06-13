¿A Qué Hora Juega Brasil Hoy en el Mundial? Horario y Transmisión de Partido vs Marruecos

Este sábado 13 de junio 2026, la selección brasileña debuta en el Mundial 2026 ante Marruecos; te decimos el horario y dónde ver el partido.

A qué hora es y dónde ver Brasil vs Marruecos hoyBrasil debuta en el Mundial 2026 enfrentando a Marruecos este sábado 13 de junio en el Estadio MetLife de Nueva Jersey. Foto: Getty Images
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