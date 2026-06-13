¿A Qué Hora Juega Brasil Hoy en el Mundial? Horario y Transmisión de Partido vs Marruecos

La Verdeamarela llega al Mundial 2026 buscando su sexto título y su primera prueba en esta Copa del Mundo será ante la Selección de Marruecos, a la que enfrentará este sábado 13 de junio 2026. Si tú no te quieres perder su debut, te decimos a qué hora juega Brasil y dónde ver el partido.

A dos días de haber arrancado esta justa deportiva, comienza a subir la emoción con los juegos programados en este primer fin de semana de torneo, a la espera del próximo partido de la Selección Mexicana.

¿A qué hora juega Brasil hoy 13 de junio 2026?

Y es que La Canarinha llega a esta contienda con la presión de haberse quedado en los cuartos de final los últimos dos mundiales y perseguir el sueño de la sexta copa desde hace 24 años.

Por ello, los ojos están puestos en el estadio de Nueva Jersey este sábado 13 de junio, cuando Brasil haga su debut ante Marruecos, del Grupo C. El partido será a las 15:40 horas (tiempo del centro de México).

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¿En qué canal ver gratis Brasil vs Marruecos?

El partido de Brasil podrás disfrutarlo de manera gratuita en televisión abierta a través del canal 5.

A las 15:40 horas comenzará la transmisión de TUDN, donde encontrarás el análisis puntual y la mejor información alrededor de la justa mundialista.

¿En dónde ver el partido de Brasil en vivo online?

Si quieres seguir el Brasil vs Marruecos hoy 13 de junio 2026 en línea, la opción es ViX, que con su pase mundialista lleva todos los partidos de la Copa del Mundo.