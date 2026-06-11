¿Cuándo Vuelve a Jugar México en el Mundial? Fecha del Siguiente Partido contra Corea del Sur

El próximo partido de México en la Copa Mundial 2026 será contra Corea del Sur en territorio nacional

Cuándo juega México vs Corea del Sur fecha y dónde es próximo partido del Mundial 2026El segundo partido de México en el Mundial es contra Corea del Sur. Foto: Getty
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