¿Cuándo Vuelve a Jugar México en el Mundial? Fecha del Siguiente Partido contra Corea del Sur

Luego de derrotar a Sudáfrica en la inauguración, los aficionados quieren saber cuándo vuelve a jugar México en el Mundial 2026, por eso acá te damos la fecha del próximo partido, que será contra Corea del Sur y dónde es el segundo juego de la Selección Mexicana en el torneo internacional.

Si te perdiste el juego inaugural, puedes checar el LiveBlog con el resumen, goles y resultado final del México vs Sudáfrica. De igual forma te contamos quién juega este viernes 12 de junio 2026 en el Mundial y a qué hora ver la inauguración en Estados Unidos, país que cuenta con la mayor cantidad de encuentros.

¿Cuándo juega México vs Corea del Sur?

El segundo partido de México en la Copa Mundial 2026 será contra Corea del Sur el próximo jueves 18 de junio. El encuentro dará inicio en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y se espera otra fiesta igual o mejor que contra los Bafana Bafana.

Para este juego, Javier Aguirre no va a poder contar con César Montes, quien fue expulsado contra Sudáfrica y muy probablemente deberá cumplir una sanción de un partido suspendido. Quien también puede ser baja es Israel Reyes por lesión aunque esto será confirmado en los próximos días.

¿Dónde será el próximo partido de México vs Corea del Sur en el Mundial?

El siguiente partido de la Selección Mexicana no será en CDMX, sino en el Estadio sede Guadalajara, en Zapopan, Jalisco. Por supuesto se espera lleno total en el inmueble con capacidad para poco más de 46 mil espectadores. Recordemos que este recinto, además de albergar un juego del Tri también va a ser anfitrión de los siguientes encuentros:

Corea del Sur vs República Checa

Fecha: 11 de junio de 2026.

Hora: 8:00 de la noche.

Grupo: A.

Colombia vs República Democrática del Congo

Fecha: 23 de junio de 2026.

Hora: 8:00 de la noche.

Grupo: K.

Uruguay vs España

Fecha: 26 de junio de 2026.

Hora: 6:00 de la tarde.

Grupo: H.

Ahora que la gente ya sabe cuándo juega México otra vez en el Mundial 2026, habrá que ver si contra Corea del Sur Javier Aguirre hace modificaciones a su once titular, además de las previstas por expulsión y lesión.

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