Director General del IPEJAL Anuncia que Dejará su Cargo a Partir del 30 de Junio

El director general del IPEJAL anunció que dejará su cargo por motivos personales y familiares a partir del 30 de junio del presente año

El director del IPEJAL anunció su renuncia en junioFoto: N+

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El director general del IPEJAL anunció que dejará su cargo por motivos personales y familiares a partir del 30 de junio del presente año

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