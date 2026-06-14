Director General del IPEJAL Anuncia que Dejará su Cargo a Partir del 30 de Junio

El director general del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), Juan Partida Morales, anunció que dejará su cargo a partir del próximo 30 de junio, decisión que, aseguró, responde a motivos personales y familiares.

A través de una carta dio a conocer su renuncia

A través de una carta dirigida a afiliados, pensionados, beneficiarios y trabajadores del instituto, Partida Morales explicó que iniciará una nueva etapa profesional y dedicará más tiempo a su familia, tras más de una década participando en el organismo.

El funcionario destacó que durante su gestión se impulsaron mejoras en los servicios médicos, incluyendo la ampliación de hospitales para la atención de derechohabientes, la apertura de una nueva área de hemodiálisis y la extensión de horarios en las unidades médicas para ofrecer más citas.

También señaló avances en la recuperación y protección del patrimonio del instituto, como la regularización de inversiones, la recuperación de inmuebles y proyectos para generar mayores ingresos para el IPEJAL.

Agradeció al gobernador Pablo Lemus por su confianza

Juan Partida agradeció la confianza del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, así como el apoyo de trabajadores, consejeros y beneficiarios de la institución.

Finalmente, afirmó que deja el cargo con la satisfacción de haber cumplido su responsabilidad y aseguró que el instituto cuenta con las condiciones necesarias para continuar trabajando en beneficio de sus afiliados y pensionados.