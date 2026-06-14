¿A qué Hora Juega Hoy 14 de Junio Alemania Vs Curazao en el Grupo E Del Mundial 2026?

Curazao hará su debut en un Mundial este domingo en Houston frente a la potencia de Alemania, que alineará a Manuel Neuer en la portería

CurazaoFoto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Hoy en Houston, Curazao enfrenta a la poderosa Alemania en su primer Mundial. Con el regreso de Neuer, los alemanes buscan reafirmar su dominio. ¿Será este el partido más desigual del Grupo E?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+