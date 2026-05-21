Manuel Neuer Lidera la Lista de los Convocados de Alemania para el Mundial 2026
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Manuel Neuer jugará su quinto Mundial a los 40 años y liderará a la selección de Alemania que reveló la lista de convocados para el torneo internacional organizado por México, Estados Unidos y Canadá
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El portero Manuel Neuer encabeza la convocatoria de Alemania para el Mundial con lo que regresará a la selección a los 40 años.
En la lista hay muchos habituales como Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala o Florian Wirtz, pero también algunas sorpresas como el centrocampista Nadiem Amiri del Maguncia y novedades como el joven media punta del Bayern Lennart Karl.
"Hemos decido tras muchas discusiones que los tres mejores porteros de Alemania tenían que ir al Mundial. Por eso hemos decidido llamar a Manuel para ver si estaba dispuesto a volver a la selección", dijo el seleccionador Julian Nagelsmann al presentar la convocatoria.
"Planeamos con él como número 1", agregó.
Gemeinsam für Deutschland: Unser Kader für die WM 2026! 🖤❤️💛#dfbteam #fifaworldcup2026 pic.twitter.com/zaxWgXsGGv— DFB-Team (@DFB_Team) May 21, 2026
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Con información de EFE
ASJ