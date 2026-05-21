Estiman que México Genera 140 Mil Toneladas de Residuos Sólidos al Día.

México genera 139 mil 902 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos (RSU), según el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2026 (DBGIR) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La generación total de RSU se estimó que equivale a una generación per cápita de 1.076 kilogramos por habitante por día, considerando una población de 129.96 millones de personas y la suma de los residuos domésticos y no domésticos.

"La gestión de los residuos en México ya no puede entenderse como un tema aislado. Es una pieza central de la transformación y del desarrollo del país”, señaló la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, este miércoles 20 de mayo.

Durante la presentación del Diagnóstico básico, una herramienta con la que la dependencia busca transformar la manera en que produce, consume y recicla México, la funcionaria dijo que la sociedad tiene la oportunidad para transformar al país a través de una política ambiental enfocada en construir una República Basura Cero.

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En el documento se explicó que la mayoría de los municipios del país tienen un sistema de gestión de residuos basado en la recolección y disposición de los residuos, "sin distinguir entre residuos sólidos urbanos o residuos de manejo especial".

¿Cómo se clasifican los RSU?

Los residuos se clasifican en domésticos y no domésticos (generados en industria, comercios y servicios, así como en vía pública), los cuales son recolectados por servicios públicos o privados en esquemas de recolección mixta y en algunos casos diferenciados (principalmente en orgánicos e inorgánicos).

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Mientras que en algunas entidades y municipios, precisó, los residuos son transportados a través de estaciones de transferencia y pueden recuperarse materiales en plantas de selección, de donde se derivan rutas hacia compostaje, centros de acopio y reciclaje, coprocesamiento y, para la mayor parte de los residuos, son enviados al sitio de disposición final.

También se apuntó que el contenido del documento es un insumo estratégico para los gobiernos de lo 32 estados que integran el país en el diseño, desarrollo, e implementación de sus políticas públicas en materia de residuos.

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Además, puede ser utilizado por entidades públicas y privadas para el desarrollo de sus programas o planes operativos; por el sector privado para identificar aquellas condiciones o temas en materia de residuos sólidos urbanos (RSU), residuos de manejo especial (RME) y residuos peligrosos (RP), para promover inversiones que complementen la gestión y valorización de los residuos del país.

También puede ser consultado por las organizaciones no gubernamentales para identificar las condiciones del país en la materia; y por la academia para el desarrollo de investigación científica, tecnológica y aplicada relacionada con la prevención y gestión integral de residuos.

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Con información de EFE

ASJ