Activistas de Flotilla Global Sumud Salen de Cárcel en Israel y Comienzan Proceso de Deportación

Este jueves el equipo legal de la Flotilla Global Sumud en Israel, Adalah, confirmó que todos los activistas detenidos, alrededor de 430, ya salieron de la cárcel en la que se encontraban y comenzaron su proceso de deportación, según informó el Servicio Penitenciario de Israel a los abogados.

Adalah en un comunicado, explicó que la mayoría de los activistas están siendo trasladados al aeropuerto de Ramón.

El equipo legal aseguró que está "supervisando activamente el proceso de traslado para garantizar que todos los activistas sean deportados de forma segura y completa sin más demora".

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"Adalah subraya que toda la operación, desde la interceptación ilegal en aguas internacionales hasta la tortura sistemática, la humillación y la detención arbitraria de activistas pacíficos, constituye una flagrante violación del derecho internacional", señala.

José Manuel Albares, ministro de Exteriores de España, dijo que se tenía previsto que los activistas, 44 españoles entre ellos, salieran de Israel este jueves para ser deportados vía Turquía.

Activista ante juez

Las autoridades de Israel llevaron ante un juez de primera instancia de la ciudad de Ashkelón a una de los activistas detenidos, la israelí residente en Alemania, Zohar Regev Chamberlain, por acusaciones de "entrada ilegal a Israel".

De acuerdo con el equipo legal de la Flotilla en Israel, la mujer fue separada del resto de los aproximadamente 430 activistas, que están siendo deportados, y llevada ante un juez.

Adalah asegura que las autoridades israelíes la mantienen detenida, bajo acusaciones "infundadas y contradictorias" de "entrada ilegal a Israel", "permanencia ilegal" e intento de romper el bloqueo a Gaza.

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Varios países de Europa han convocado a los embajadores israelíes en sus territorios para protestar por el trato humillante a los activistas de la Flotilla Global Smud por Tel Aviv, exhibido en un video.

Trato humillante

El ministro de la Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir visitó el puerto de Ashdod donde se encontraban los activistas cuando estaban esposados, hacinados y arrodillados con la cara al suelo para festejarlo con la difusión de un video donde aparece sonriente y sujetando la bandera de Israel dando la bienvenida y burlándose de los activistas.

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Con información de EFE

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