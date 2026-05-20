Fue detenido este miércoles 20 de mayo de 2026, el boxeador mexicano, Omar Chávez Carrasco, hijo del ex pugilista Julio César Chávez, en Culiacán, Sinaloa.

Video. Detienen a Omar Chávez, Hijo Julio César Chávez,en Penal Aguaruto, Culiacán

Así se confirmó la detención de Omar Chávez, hijo del exboxeador Julio César Chavez: Foto: Registro Federal de Detenciones

¿De qué se le acusa a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez?

Por ahora no se ha revelado la causa del arresto, pero el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la detención.

Sin embargo se precisó que está recluido en el penal de Aguaruto, Culiacán.

Seguridad Pública de Sinaloa también confirmó la detención de Omar Chávez Carrasco.

Arresto ocurre 10 meses después de detención de "El Junior"

La detención de Omar Chávez sucede después de cumplirse 10 meses del arresto de su hermano, Julio “El Junior”, en Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó en ese entonces la captura de Julio César Chávez Jr., la cual ocurrió el pasado 2 de julio de 2025 en Studio City, California, por motivos migratorios.

Un día después, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el 3 de julio de 2025 que Julio César 'C' tiene orden de aprehensión en México. En un comunicado indicó que cuenta con una orden de aprehensión en México, desde marzo de 2023.

En agosto, un mes después de su detención en EUA, fue deportado a México.

Estos son los delitos por los que se le investigaba:

Delincuencia organizada

Tráfico de armas

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Con información de N+

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