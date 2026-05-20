“Europa No Debe Someterse a Trump”: Pedro Almodóvar Sacude Cannes con su Discurso

El cineasta español Pedro Almodóvar volvió a convertir el cine en un espacio político. Durante su paso por el Festival de Cannes, el director presentó su nueva película Bitter Christmas (Amarga Navidad) y aprovechó la conferencia de prensa para lanzar un mensaje contra el presidente estadounidense Donald Trump.

¿Qué dijo Pedro Almodóvar?

“Europa nunca debe estar sometida a Trump”, declaró Almodóvar ante medios internacionales. El director expresó preocupación por el crecimiento de movimientos conservadores y autoritarios, y advirtió sobre el riesgo de guardar silencio frente a ciertos discursos políticos.

Las declaraciones ocurrieron en medio de una conversación sobre censura y libertad de expresión. Almodóvar fue cuestionado sobre recientes polémicas dentro de la industria audiovisual francesa y respondió insistiendo en que artistas y creadores tienen una responsabilidad pública frente a los acontecimientos políticos actuales.

El director también apareció con un pin de “Free Palestine”, reforzando la postura política que ha mostrado en apariciones recientes.

Esta no es la primera vez que el cineasta critica abiertamente el clima político internacional: días antes también cuestionó la falta de posicionamientos de artistas y directores en ceremonias como los Oscar y aseguró que el silencio puede convertirse en una forma de complicidad.

Almodóvar presentó Bitter Christmas, su primera película en español en varios años y una obra que explora una crisis creativa con tintes autobiográficos. La cinta forma parte de la competencia oficial por la Palma de Oro y recibió una fuerte ovación durante su estreno en Cannes.

Con una trayectoria marcada por historias íntimas y personajes complejos, Almodóvar volvió a demostrar que, para él, el cine y la postura política no caminan por separado.

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