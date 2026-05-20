EUA Acusa a Raúl Castro por Estos Delitos: Aquí, los Cargos Penales contra Expresidente de Cuba

Este miércoles, 20 de mayo de 2026, el gobierno del presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, anunció cargos penales contra Raúl Castro, expresidente de Cuba.

Esta medida supondría un recrudecimiento de la campaña de presión de Washington contra el gobierno comunista de la isla caribeña.

Este anuncio tiene lugar en medio de la conmemoración del 20 de mayo en Miami por el exilio cubano, que reivindica la fecha como el Día de la Independencia de la isla, a pesar de que el Gobierno de la isla comunista no lo conmemora y lo considera el inicio de una república tutelada por Estados Unidos.

¿De qué acusan a Raúl Castro?

El Departamento de Justicia presentó los cargos en la corte federal del Distrito del Sur de Florida contra el expresidente Raúl Castro, de 94 años, a quien acusa de los delitos de:

Asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves por la muerte de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, según documentos judiciales.

El Departamento de Justicia aseguró que Raúl Castro ordenó, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, el derribo en 1996 de las dos avionetas en las que iban tres ciudadanos cubano-estadounidenses y un cubano residente legal de Estados Unidos.

La acusación, disponible en línea, trascendió momentos antes de un evento del fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, en la Torre de la Libertad de Miami, símbolo de los exiliados cubanos, quienes han pedido al presidente Donald Trump que presente la acusación y eleve la presión contra La Habana.

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"Quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares": dice Marco Rubio a los cubanos

Previamente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó a los "cubanos de a pie" en la isla a construir una "nueva Cuba" propuesta por el presidente, Donald Trump, fuera del control de las élites militares y con una renovada relación con Washington.

El jefe de la diplomacia estadounidense, de ascendencia cubana, publicó un mensaje en video de unos cinco minutos, en coincidencia con el aniversario de la primera toma de posesión de un presidente elegido democráticamente en el país caribeño, una fecha que el Gobierno cubano no conmemora.

"En un día como hoy, en el 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables", dijo Rubio en referencia a la aguda crisis humanitaria y económica que sufre la nación, agravada por el actual bloqueo de crudo de Estados Unidos.

Insistió en que "la verdadera razón" por la que los cubanos "no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares" y acusó al conglomerado empresarial militar Gaesa, fundado por el expresidente Raúl Castro, de enriquecerse mientras el pueblo sufre.

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También advirtió que cuando acabó el subsidio de petróleo de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por Washington en enero pasado, la élite militar compra combustible para su uso particular mientras pide "sacrificios", aunque sin hacer alusión a la orden de Trump de impedir la llegada de crudo al país.

"El presidente Trump ofrece una nueva vía (de relaciones) entre EE.UU. y una nueva Cuba. Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo Gaesa pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa o de un restaurante", dijo Rubio al mencionar los ejemplos de los cercanos Jamaica, República Dominicana y Bahamas.

Según resaltó, "actualmente lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan el país".

El mensaje de Rubio llega en medio de renovadas presiones de Washington contra La Habana, amenazas de Trump de que se hará con el control de la isla de "una manera u otra" y sanciones contra el liderazgo cubano y Gaesa.

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Con información de N+ y EFE.

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