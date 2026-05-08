Detienen a Supuesto Entrenador de Futbol que Abusaba de Menores; Así Enganchaba a Sus Víctimas

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de dos hombre mexicanos acusado de abuso sexual infantil, entre ellos un supuesto entrenador de futbol, luego de una investigación internacional.

Mediante un comunicado conjunto entre el Servicio de Policía de Queensland (QPS), la Policía Federal Australiana (AFP), la Fiscalía General de la República de México (FGR) a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, se detalló que en el primer caso, el sujeto se hacía pasar como entrenador de de futbol para enganchar a sus víctimas, todas menores de edad.

El sujeto de 38 años fue detenido el pasado 7 de abril de 2026, en el estado de Yucatán, luego de un cateo en su domicilio. Presuntamente el individuo ofrecía entrenamientos de futbol como medio para enganchar y someter a personas menores de edad, a quienes posteriormente habría abusado sexualmente y grabado durante la comisión de los delitos.

Al parecer, el hombre después vendía en línea los videos e imágenes del abuso. De acuerdo con las investigaciones, este hombre habría explotado menores de edad durante aproximadamente una década.

El detenido ya fue vinculado a proceso por su posible participación en el delito de trata de personas agravado en la hipótesis del sujeto activo que induzca por cualquier medio a personas menores de 18 años, a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines sexuales reales o simulados, con el objeto de producir material a través de video grabarlas y se beneficie económicamente de la explotación de ellas.

Además, las autoridades mexicanas están en el proceso de identificación de múltiples víctimas y continúa el análisis de los dispositivos electrónicos asegurados durante la ejecución de las órdenes judiciales, con el fin de identificar a otras personas menores de edad.

Al respecto, el comandante de Operaciones Globales para las Américas de la AFP, Andrew Donoghue, reconoció los esfuerzos de las autoridades mexicanas, en particular de la FGR y la SSPC, por actuar de manera oportuna sobre la inteligencia identificada por el QPS, lo que permitió la detención de los dos presuntos agresores y la protección de las víctimas personas menores de edad frente a mayores daños.

“Las sólidas relaciones entre la AFP y el QPS en Australia, así como entre los Oficiales de Enlace de la AFP y las autoridades en México, han dado como resultado que niños en situación de vulnerabilidad sean protegidos de un mayor daño y que presuntos agresores de largo plazo hayan sido detenidos”, señaló el comandante Donoghue.

Por su parte, el Superintendente Detective Denzil Clark, del Comando de Delitos del QPS, afirmó que los investigadores del Grupo Argos están firmemente comprometidos con la persecución de quienes cometen delitos de explotación sexual infantil, así como con la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.

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Otro detenido por abuso sexual contra menores de edad

Una integrante del Grupo Argos del Servicio de Policía de Queensland (QPS), liderado por la Policía Federal Australiana (AFP) y con sede en Brisbane, Australia, proporcionó inteligencia detallada sobre dos casos separados a los Oficiales de Enlace de la AFP basados en México.

La detención del supuesto entrenador de futbol se llevó a cabo pocas semanas después de que otro caso, se trata de un hombre de 31 años de edad, quien fue detenido en Nayarit en marzo de 2026, ante señalamientos de que abusaba sexualmente de personas menores de edad y que, posteriormente, vendía imágenes y videos de los delitos a través de plataformas de mensajería instantánea y la red obscura.

Se detalló que la SSPC y FGR-FEMDO aseguraron en marzo múltiples teléfonos celulares, computadoras, equipo de cómputo, discos duros y memorias USB, así como prendas de vestir y ropa de cama, en el inmueble donde fue detenido.

Una persona menor de edad fue rescatada, y las investigaciones continúan respecto de otras posibles víctimas.

El hombre ha sido formalmente vinculado a proceso por delitos sexuales cometidos en contra de personas menores de edad, y no se descarta la formulación de cargos adicionales. Probablemente, ciudadanos australianos se encontrarían entre las personas que obtuvieron parte del material ilícito.

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