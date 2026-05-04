Detienen a Camillero del Clínica 72 del IMSS por Presunto Abuso Sexual en Tlalnepantla, Edomex

Un camillero de la Clínica 72 del IMSS en Tlalnepantla, Edomex, fue detenido por presunto abuso sexual en agravio de una paciente; así lo descubrieron.

De acuerdo con la Policía Municipal, el trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue señalado de agredir a una mujer que recibía atención médica ubicada en la calle Emilio Cárdenas.

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“Los oficiales se entrevistaron con el jefe de seguridad del nosocomio, quien informó que una usuaria solicitó auxilio tras haber sido víctima de una agresión física por parte de un trabajador del lugar”, explicaron las autoridades.

Por ello, comenzaron con las investigaciones para conocer cómo ocurrió la agresión al interior del hospital.

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¿Cómo detuvieron al camillero del IMSS en Tlalnepantla, Edomex?

Las autoridades señalaron que la víctima de 28 años de edad, relató que durante la madrugada un camillero del centro médico aprovechó un momento de vulnerabilidad para realizar tocamientos e intentar una agresión sexual.

“Se activaron de inmediato los protocolos de atención integral, se solicitó la presencia de la Unidad de Género para brindar acompañamiento y asesoría a la víctima”, puntualizó.

Asimismo, al lugar acudió la unidad médica para realizar la valoración correspondiente de la mujer con las indicaciones médicas pertinentes.

La paciente señaló de manera directa al camillero de la Clínica 72 del IMSS, identificado como Alfredo “N” de 44 años de edad, dándole a conocer los derechos que le asisten por ley.

“El probable responsable fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México”, indicaron.

El sospechoso ahora es investigado por presunto abuso sexual en agravio de una joven en la Clínica 72 del IMSS. Hasta el momento, no se ha informado la postura del IMSS respecto a este hecho.

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EPP