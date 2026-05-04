¿Por Qué “El Chapo” Guzmán Pide a un Juez su Extradición a México? Esto le Respondieron

Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, pidió a las autoridades estadounidenses su extradición a México, pero, ¿por qué quiere regresar al país?

El narcotraficante mexicano se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en Colorado, luego de que en 2019 fuera declarado culpable por un jurado popular por diez delitos de narcotráfico.

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El proceso acaparó los reflectores, ya que duró cuatro meses y pasó a la historia como el mayor juicio por narcotráfico en Estados Unidos.

Durante el juicio, el jurado consideró culpable a “El Chapo” por algunos de los siguientes delitos:

Liderazgo y mantenimiento de una empresa criminal continua

Tráfico internacional de drogas

Uso de armas de fuego

Blanqueo de dinero procedente de venta de narcóticos

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¿Por qué “El Chapo” quiere la extradición a México?

Este 4 de mayo de 2026 se dio a conocer la petición de uno de los líderes de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo al tribunal federal de Nueva York por su extradición a México.

El 23 de abril, el narcotraficante detalló en una carta escrita a mano en inglés, que está “luchando” por regresar a México.

La misiva que fue publicada este lunes por el tribunal del Distrito Este de Nueva York, contiene la solicitud en la que pide que se respeten sus derechos.

"Solicito ante los tribunales de distrito que se respeten mis derechos a solicitar mi extradición y pedir modificaciones respecto a la violación de mi sentencia, en aras de la equidad en la legislación federal", escribió.

En otra carta, con las mismas características que la anterior, Joaquín, “El Chapo”, Guzmán, pidió a la Corte los documentos presentados por el Gobierno de Estados Unidos, debido a que según él, hay inconsistencias.

"No demostraron la justificación de mi cruel castigo en los tribunales de distrito de Brooklyn", indicó.

Además, Guzmán solicitó su expediente judicial para “comprobar”, cómo es que el jurado llegó a una decisión “errónea” que “vulneró el proceso de deliberación del tribunal”.

"El veredicto de mi juicio no fue justo con mi política exterior, ya que no se me dio la oportunidad de desestimar mi caso al no presentarse pruebas contundentes para mi puesta en libertad", puntualizó.



Finalmente, Joaquín, “El Chapo” Guzmán, señaló que lleva más de tres años "luchando" para que la corte acepte un recurso de apelación y se lleve a cabo un nuevo juicio en su caso.

¿Qué le respondieron autoridades de EUA al "Chapo" Guzmán?

Este lunes 4 de mayo, el Juez de Distrito, Brian Cogan, respondió a las cinco cartas manuscritas en inglés que fueron enviadas por Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, diciendo que algunas de ellas “no tienen sentido”.

“Algunos de estos documentos no tienen sentido y ninguno de ellos tiene mérito legal”, afirmó.

Los textos que envió el narcotraficante a la Corte fueron titulados de la siguiente manera:

"Mandato de Liberación"

"Apelación del Caso solicitando un nuevo juicio"

"Liberación por Extradición de regreso al País"

"Solicitud de documentos sobre cómo el jurado llegó al veredicto de mi juicio"

"Condena injusta"

Sin embargo, al considerar que las cartas de “El Chapo” Guzmán, carecen de mérito legal, quedan “denegados”

“En consecuencia, todos quedan DENEGADOS”, puntualizó Brian Cogan.

Con información de EFE

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