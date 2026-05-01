Refuerzan Trolebús Elevado por Separación de Trabes en Iztapalapa; Vecinos Temen Accidente

Luego de que vecinos y usuarios denunciaran una gran separación en un tramo del Trolebús Elevado, las autoridades informaron que reforzarán la estructura ubicada en Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa.

De acuerdo con los vecinos, comenzaron a notar las afectaciones desde que practicamente inició operaciones el transporte que circula a la par que la calzada Ermita Iztapalapa.

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Josefina Mancilla, vecina de la zona, contó a N+:

“Desde el inicio empezó a abrirse, venían a repararlo cada mes, 2 meses, pero ahorita si definitivamente está muy abierto, como 30 centímetros yo creo”

Las cámaras de N+ captaron desde las alturas cómo se ve la separación entre las losas que obliga a los choferes de trolebuses a pasar despacio por la zona afectada.

“Eso lo hubieran estudiado antes de poner todo eso, por que ahora ya se hizo más feo a los trolebuses ya se le están rompiendo las llantas, de que está muy grande la separación”, comentó un usuario.

En tanto, los automovilistas refieren que cuando las unidades del Trolebús Elevado circulan en el tramo de las estaciones Meyehualco y Papalotl, se sienten algunas vibraciones, lo que los pone en alerta.

“De hecho, cuando pasa el trolebús, en algunas partes sí brinca, donde están las separaciones más prolongadas, sí brinca”, aseguran.

Video: Alerta en Trolebús Elevado: Usuarios Denuncian Hundimientos y Daños en Unidades de Iztapalapa

¿Cómo refuerzan el Trolebús Elevado ante separación de trabe?

A través de un comunicado, las secretarías de Movilidad (SEMOVI) y de Obras y Servicios (SOBSE), junto con el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), informaron sobre las labores de mantenimiento en la Línea 10 del Trolebús Elevado en Iztapalapa.

Aseguraron que como parte de un monitoreo constante, se están realizando "trabajos de revisión y reforzamiento preventivo en el viaducto del Trolebús Elevado".

“La intervención busca evaluar y atender de forma oportuna cualquier condición detectada, bajo criterios técnicos especializados", señalaron.

También informaron que estas acciones son para garantizar la seguridad con los protocolos de supervisión continua. A pesar de los trabajos, el documento aclara que "el servicio en la Línea 10 continúa ofreciéndose de manera habitual".

El equipo de N+ acudió a la zona donde se presentan las separaciones y observaron cómo estructuristas y soldadores colocaron uno de dos refuerzos en la parte baja del viaducto elevado, este martes y un día después colocarían el segundo refuerzo.

Cada refuerzo fabricado con placas de acero mide 3 metros de largo por 57 centímetros de ancho y 50 de alto y pesa una tonelada 400 kilos.

“Estamos colocando simplemente unas ménsulas, que van a ayudar a la estructura, simplemente va a ser eso”, dijo un trabajador.

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