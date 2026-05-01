Balacera en Coyoacán Hoy: Sujetos Irrumpen Casa y Matan a Adulto Mayor en CDMX

Una balacera en Coyoacán hoy, 1 de mayo de 2026, provocó la movilización de servicios de emergencia de la CDMX; hay un adulto mayor sin vida.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en inmediaciones de la colonia Narciso Mendoza, cuando los vecinos alertaron a las autoridades por varias detonaciones por arma de fuego. Por está razón, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se dirigieron a la zona.

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Una vez que llegaron al inmueble localizado en el Andador 70, los policías fueron notificados de un hombre inconsciente con lesiones por impactos de bala. Sin embargo, los oficiales confirmaron su fallecimiento a consecuencia de las heridas, una de ellas, en la zona de la cabeza.

El cuerpo de la víctima de aproximadamente 80 años de edad, quedó al interior de su vivienda. El lugar permanece custodiado por autoridades, quienes esperan la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con la finalidad de comenzar con las primeras investigaciones.

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¿Cómo ocurrió el asesinato de adulto mayor en balacera hoy en Coyoacán?

De acuerdo con los testigos, el adulto mayor se encontraba al interior de su vivienda junto a dos mujeres jóvenes, de aproximadamente 25 años de edad. Posteriormente, le indicaron que saldrían unos momentos de la casa, sin embargo, "dejaron la puerta abierta", aseguraron.

Luego de unos momentos, sujetos irrumpieron el sitio y abrieron fuego contra la víctima en diversas ocasiones para después escapar, pero fueron detenidos momentos después.

Las autoridades ya buscan a las jóvenes que se encontraban con la víctima momentos antes del ataque, ya que consideran son clave para esclarecer el caso. Se sabe que la esposa del adulto mayor asesinado hoy en Coyoacán, fue detenida como parte de las indagatorias.

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EPP