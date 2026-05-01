Destituyen a Coordinador de Protección Civil por Agredir a Mujer afuera de Escuela en Morelos

El coordinador de Protección Civil de Tlaltizapán, Morelos, es investigado por autoridades luego de que se diera a conocer un video en el que fue captado agrediendo a golpes a una mujer afuera de una escuela.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este jueves 30 de abril 2026, en la colonia 20-30, frente a la Escuela Primaria Rafael Ramírez, donde se presentó una riña entre varias personas.

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A través de redes sociales, se dieron a conocer las imágenes en las que se observa que varias personas pelean. Sin embargo, un hombre que usa playera roja y casco de motocicleta, interviene y comienza a agredir a una mujer.

“Nooo, mi mamá”, se escucha a un menor de edad gritar desde la banqueta.

Mientras que el agresor lleva hasta el piso a la víctima y la golpea en diversas ocasiones. Otras personas intentan detenerlo. Una vez que la mujer logra ponerse en pie para alejarse de la zona, el sujeto la toma por la espalda y de nueva cuenta la agrede en el piso.

Luego de darse a conocer este video, se identificó al presunto agresor como Lauro “N”, coordinador de Protección Civil de Tlaltizapán, Morelos.

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¿Qué pasará con el funcionario tras la agresión en Tlaltizapán, Morelos?

La agresión contra una mujer por parte del funcionario de Protección Civil municipal, ya es investigada por autoridades, en tanto, el gobierno de Tlaltizapán, informó la destitución inmediata del coordinador de la dependencia.

“Se determinó separar del cargo a Lauro Hernández Páramo, quien fungía como Coordinador Municipal de Protección Civil”, afirmó en un comunicado.

Asimismo, dio a conocer que el conflicto se originó por una agresión contra la esposa e hija del servidor público, lo que derivó en su presencia en el lugar y en una confrontación entre particulares.

Sin embargo, dejó claro que no habrá tolerancia ante actos que afecten la imagen institucional o la confianza de la ciudadanía.

“Ningún servidor público está por encima de la ley ni de la confianza ciudadana”, puntualizó.

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