Cobrarás Triple por Trabajar el Primero de Mayo 2026: Así lo Explica la STPS

Este 1 de mayo de 2026, Día del Trabajo, te espera un pago triple si te tocó laborar. Es una fecha importante para todas las personas trabajadoras, ya que, además del simbolismo que hay detrás de ella, también significa un pago extra por sus servicios. ¿Cuánto deben depositarte?

El Día del Trabajo en México tiene una raíz profunda en la lucha por los derechos laborales a principios del siglo XX, a nivel nacional e internacional.

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No obstante, en el caso de nuestro país dos hechos históricos marcaron la pauta para conseguir que las personas pudieran tener trabajos dignos. Se trata de la Huelga de Cananea en Sonora (1906), donde mineros protestaron por las malas condiciones con las que laboraban.

El otro hecho es la Huelga de Río Blanco en Veracruz (1907), movimiento encabezado por trabajadores textiles que pusieron un alto a la explotación y la falta de libertad de asociación.

Luego de varias luchas sociales, el resultado quedó plasmado en el Artículo 123 de la Constitución de 1917, donde se estableció que las personas trabajadoras deben tener una jornada máxima de 8 horas. Además, se prohíbe el trabajo infantil, nace el derecho a la asociación y huelga, así como a un día de descanso por cada seis de trabajo.

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¿Cómo es el pago triple si trabajé el 1 de mayo?

Entonces, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece en el artículo 74, fracción IV, que el 1 de mayo, Día del Trabajo, es un día de descanso obligatorio. En consecuencia, si te toca trabajar este día, entonces la ley señala que tienes derecho a recibir, independientemente de tu salario diario, un pago doble adicional.

Por lo tanto, el cálculo final es un pago triple por trabajar el Día del Trabajo en México, que queda de la siguiente manera:

El salario diario normal (que ya está incluido en tu quincena o mes)

Un salario doble adicional por haber laborado en festivo

Si quieres saber cuánto te corresponde, te dejamos un ejemplo con el salario mínimo 2026 (315.04 pesos):

Salario base del día: 315.04 pesos

Pago doble adicional: 630.08 pesos

Total del pago triple por trabajar día festivo: 945.12 pesos

Ojo, porque en caso de que no te quieran hacer el pago triple por trabajar el 1 de mayo de 2026, puedes solicitar asesoría gratuita en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET). Líneas de atención gratuitas (800.717.29.42 y 800.911.78.77).

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