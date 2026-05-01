Boletos BTS México 2026: Liberan Más Entradas para Conciertos Estadio GNP, ¿Cuándo es la Venta?

Habrá más boletos para BTS en México 2026 como parte de su WORLD TOUR ‘ARIRANG’ el 7, 9 y 10 de mayo, en el Estadio GNP de la CDMX, así lo confirmó Ocesa; esto es lo que debes hacer para asegurar una entrada. ¡Atención Army!

La oportunidad de ver a una de las bandas de K-pop más importantes de los últimos años, está aquí. Debido a que se informó que se liberarán más entradas para los shows que presentarán en la alcaldía Iztacalco.

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“Se liberará un número limitado de boletos de producción para las tres fechas de BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN MEXICO CITY”, confirmó la empresa.

La empresa explicó que la liberación de boletos para los conciertos de BTS en el Estadio GNP, está vinculada con los ajustes de producción, así como los boletos que han sido cancelados por violaciones a los terminos de compra.

Por ello, debes alistar todo para que tu compra sea efectiva y puedas asegurar un boleto de BTS en México 2026. Ojo, porque también adelantaron que se venderán bajo el siguiente esquema:

“Todos los boletos se venderán bajo el esquema de primero en llegar, primero en ser atendido”, enfatizó.

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¿Cómo conseguir boletos liberados de BTS en México 2026?

De acuerdo con la promotora, los boletos para BTS en México 2026, solo estarán disponibles en línea a través de Ticketmaster. “Se espera que se agoten rápidamente”, puntualizó.

Es importante que tomes en cuenta que la sala de espera de la fila virtual se abrirá 30 minutos antes de la venta este sábado 2 de mayo a las 14:00 horas.

Los precios de los boletos serán los mismos que en las ventas pasadas y solo se podrán adquirir 4 entradas por persona. Aquí te dejamos el mapa con secciones y precios de boletos BTS en México CDMX:

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EPP