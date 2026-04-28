Honra El Paso, Texas, a BTS Como “Estimado Amigo” y Proclaman el “BTS Weekend”

El condado de El Paso, Texas, otorgó un reconocimiento especial al grupo surcoreano BTS, al nombrarlos como “Estimado Amigo” por su impacto en el turismo y su conexión con la comunidad local.

La distinción fue aprobada por el Tribunal de Comisionados del Condado, que además proclamó el 2 y 3 de mayo como el “BTS Weekend” (Fin de Semana BTS) en El Paso, en el marco de los conciertos que la agrupación ofrecerá en la ciudad fronteriza.

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Autoridades destacaron que la llegada del grupo generará una importante derrama económica en la región. De acuerdo con Visit El Paso, se proyecta un impacto de hasta 75 millones de dólares derivado de la actividad turística vinculada a los eventos.

La cercanía con Ciudad Juárez también anticipa una importante movilidad de visitantes de ambos lados de la frontera, especialmente de fans que buscarán asistir a los conciertos.

Instalan mallas evitar que personas escalen los cerros y observen el concierto sin boleto

Ante la magnitud del concierto de BTS, personal de la Universidad de Texas en El Paso instaló mallas ciclónicas en zonas montañosas cercanas a los recintos donde se realizarán los conciertos.

Esta medida busca evitar que personas intenten escalar los cerros para observar el espectáculos sin boleto, práctica que ha ocurrido en ocasiones anteriores durante eventos masivos.

Las autoridades advirtieron que ingresar a estas áreas restringidas puede derivar en sanciones, incluyendo detenciones y multas, por lo que exhortaron a la población a respetar las disposiciones de seguridad.

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