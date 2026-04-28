Últimos Días de Descuento en la Revalidación Vehicular 2026 en Chihuahua

Tras tres meses de descuentos, esta semana finalizan los beneficios en el pago de la revalidación vehicular 2026 en todo el estado de Chihuahua.

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a aprovechar los descuentos vigentes durante lo que resta del mes de abril, ya que el costo actual oscila entre los mil 609 y los 2 mil 529 pesos, dependiendo del modelo del vehículo. Sin embargo, a partir del 1 de mayo, todos los propietarios que no hayan realizado el pago deberán cubrir una tarifa total de 2 mil 749 pesos.

MODELO COSTO ABRIL 2021-2027 2,529 2016-2020 2,476 2011-2015 2,272 2006-2010 2,119 2001-2005 1,966 1996-2000 1,864 1995- ANT. 1,609

Aplicarán Recargos por Adeudos

Además, la Secretaría de Hacienda informó que a partir de la próxima semana quienes no hayan aprovechado los meses de descuento estarán sujetos a recargos, conocidos como “accesorios”.

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Las personas con adeudos superiores a los 10 mil pesos podrán acceder a convenios de pago en las oficinas de Recaudación de Rentas, con un enganche equivalente al 20% del total adeudado.

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