Últimos Días de Descuento en la Revalidación Vehicular 2026 en Chihuahua
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Invitan a la ciudadanía a realizar el pago de la revalidación vehicular 2026 antes de que finalicen los descuentos.
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Tras tres meses de descuentos, esta semana finalizan los beneficios en el pago de la revalidación vehicular 2026 en todo el estado de Chihuahua.
Autoridades exhortaron a la ciudadanía a aprovechar los descuentos vigentes durante lo que resta del mes de abril, ya que el costo actual oscila entre los mil 609 y los 2 mil 529 pesos, dependiendo del modelo del vehículo. Sin embargo, a partir del 1 de mayo, todos los propietarios que no hayan realizado el pago deberán cubrir una tarifa total de 2 mil 749 pesos.
|MODELO
|COSTO ABRIL
|2021-2027
|2,529
|2016-2020
|2,476
|2011-2015
|2,272
|2006-2010
|2,119
|2001-2005
|1,966
|1996-2000
|1,864
|1995- ANT.
|1,609
Aplicarán Recargos por Adeudos
Además, la Secretaría de Hacienda informó que a partir de la próxima semana quienes no hayan aprovechado los meses de descuento estarán sujetos a recargos, conocidos como “accesorios”.
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Las personas con adeudos superiores a los 10 mil pesos podrán acceder a convenios de pago en las oficinas de Recaudación de Rentas, con un enganche equivalente al 20% del total adeudado.
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