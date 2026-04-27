Madre Abandona a Menor de Tres Años Lesionado en Hospital de Ciudad Juárez

Autoridades investigan un posible caso de omisión de cuidados o maltrato infantil en Ciudad Juárez, luego de que un menor de tres años ingresara con lesiones graves a un hospital privado.

El hecho ocurrió en un nosocomio ubicado en el cruce del bulevar Independencia y la carretera Juárez–Porvenir, en la colonia Zaragoza, donde una mujer llevó al niño argumentando que había caído de las escaleras de su domicilio.

Te podría interesar: Hombre es Atacado a Balazos Dentro de su Casa en Ciudad Juárez; Logró Llamar al 911

Sin embargo, tras la valoración médica, se determinó que el menor presentaba fractura en el brazo derecho y una fisura frontal en el cráneo, por lo que fue ingresado de inmediato al área de terapia intensiva.

Madre se retiró antes de conocer diagnóstico

De acuerdo con el reporte, cuando los médicos salieron para informar a la madre sobre el estado de salud del menor, la mujer ya se había retirado del hospital sin proporcionar mayor información.

Ante esta situación, el personal médico notificó a elementos de la Policía Municipal y a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Naomy es Declarada Culpable por Abuso en Guardería Tras Octavo Juicio en Ciudad Juárez

Hasta el momento, no se ha informado sobre la localización de la madre ni sobre avances en el caso, mientras el menor permanece bajo atención médica especializada.

Historias recomendadas: