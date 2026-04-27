Hombre es Atacado a Balazos Dentro de su Casa en Ciudad Juárez; Logró Llamar al 911

La madrugada de este lunes 27 de abril se reportó un ataque armado en contra de un hombre al interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Arturo Álvarez y Víctor Medina Hernández, en la colonia Carlos Chavira Becerra, en Ciudad Juárez.

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Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, fue la propia víctima quien solicitó ayuda al número de emergencias 911, luego de que dos sujetos armados ingresaran a su domicilio y le dispararan en el estómago, para posteriormente huir del lugar, dejándolo lesionado.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes localizaron a un hombre tirado en el suelo con un impacto de bala en el costado izquierdo, por lo que de inmediato alertaron a otras corporaciones de emergencia y procedieron a resguardar el área.

Trasladan al Lesionado a un Hospital

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron a la vivienda y brindaron los primeros auxilios a la víctima, para posteriormente trasladarla a un hospital donde recibe atención médica. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias para iniciar con las primeras investigaciones. Asimismo, se dio a conocer que en la zona hay varias cámaras de seguridad que podrían ayudar a identificar a los responsables del ataque.

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