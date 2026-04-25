Localizan a Hombre Sin Vida en la Colonia El Sauzal en Ciudad Juárez, Chihuahua

Un hombre fue localizado sin vida en calles de la colonia El Sauzal, en Ciudad Juárez, luego de haber sido atacado a balazos, de acuerdo con reportes de autoridades.

El hallazgo se registró en el cruce de las calles El Porvenir y E. Salgado, tras el aviso de un ciudadano a elementos municipales del distrito Riveras, quienes acudieron como primeros respondientes.

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Al arribar al lugar, los agentes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a acordonar la zona para preservar la escena.

Dejan mensaje junto al cuerpo y casquillos en la escena

En el sitio fueron localizados al menos siete casquillos percutidos calibre .223, además de un mensaje con amenazas colocado junto al cuerpo. Según los primeros informes, la víctima vestía playera negra y pantalón de mezclilla azul, y presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza.

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Elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua realizaron el levantamiento de evidencias e iniciaron las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de la víctima ni sobre personas detenidas relacionadas con este hecho.

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