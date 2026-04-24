Crean Unidad para Investigar Operativo vs Narcolaboratorio en Chihuahua tras Muerte de Agentes

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, informó la designación de Wendy Paola Chávez Villanueva, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), como responsable de encabezar una comitiva especial que investigará los hechos relacionados con el desmantelamiento de presuntos narcolaboratorios en la sierra.

Durante una rueda de prensa, la mandataria estatal señaló que esta designación forma parte de una estrategia para dar seguimiento a los recientes operativos, aunque evitó proporcionar mayores detalles con el argumento de no entorpecer las investigaciones.

Asimismo, indicó que, mientras dure esta encomienda, la titular de la FEM será sustituida temporalmente por personal de la misma Fiscalía.

Operativo en la sierra dejó hallazgo de laboratorios y accidente mortal

El anuncio ocurre tras una reunión que se tuvo entre el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y la gobernadora de Chihuahua, por el operativo conjunto realizado el 18 de abril, encabezado por la Agencia Estatal de Investigación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, mediante el cual se localizaron dos campamentos utilizados presuntamente para la producción de metanfetamina en una zona entre los municipios de Guachochi y Morelos.

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Estos hechos derivaron en un accidente carretero ocurrido durante la madrugada del 19 de abril, en el que murieron cuatro personas, entre ellas los agentes de la AEI Pedro Román Oseguera Cervantes y Manuel Genaro Méndez Montes, así como dos agentes estadounidenses.

Por su parte, el fiscal general César Gustavo Jáuregui Moreno ha reiterado que no hubo participación de agentes extranjeros en el operativo, precisando que su presencia en la entidad obedecía a labores de capacitación en manejo de drones.

La designación de la titular de la FEM se da en medio del seguimiento a este caso, que ha generado cuestionamientos a nivel estatal y federal sobre la coordinación en materia de seguridad y la presencia de personal extranjero en Chihuahua.

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