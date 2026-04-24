Abandonan Cuerpo Atado y Envuelto en una Cobija en Ciudad Juárez

La madrugada de este viernes 24 de abril fue localizado el cuerpo de una persona envuelta en una cobija, en el cruce de las calles Valle de Barossa y Valle de Bravo, en la colonia Lomas de Valle, en Ciudad Juárez.

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De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, fueron vecinos del sector quienes reportaron la situación al número de emergencias 911. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron el hallazgo y señalaron que se trataba de un hombre envuelto en una cobija, atado de pies y manos.

La Zona fue Resguardada por Corporaciones de Seguridad

En el sitio se contó con la presencia de personal de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes se encargaron de resguardar la zona.

Mientras tanto, agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias para iniciar con las investigaciones correspondientes. Posteriormente, una unidad del Servicio Médico Forense (SEMEFO) acudió para efectuar el levantamiento del cuerpo, el cual será trasladado para la práctica de la necropsia de ley.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima. Se espera que, tras concluir las investigaciones, se logre su identificación, así como determinar la posible causa de muerte. No se han reportado personas detenidas en relación con este hecho.

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