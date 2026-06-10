Asesinan a Hombre Frente a Local de Rines y Llantas en la Av. Flores Magón de Chihuahua

Una fuerte movilización policiaca se registró sobre la avenida Flores Magón y calle 52, en la ciudad de Chihuahua, luego del reporte de un ataque armado en contra de un hombre afuera de un local de rines y llantas.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, la víctima fue atacada en repetidas ocasiones por sujetos armados que posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para intentar brindarle atención médica; sin embargo, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Tras el homicidio, agentes policiacos acordonaron el área para preservar la escena mientras personal ministerial iniciaba las investigaciones correspondientes.

Ataque armado ocurrió cerca de escuela primaria en Chihuahua

En el lugar trabajaron elementos de la Fiscalía General del Estado, agentes de investigación y personal de Servicios Médicos Forenses, quienes realizaron el levantamiento de evidencia para integrarla a la carpeta de investigación.

El ataque ocurrió a escasos metros de la escuela primaria Amiga de la Obrera, situación que provocó momentos de temor entre alumnos y maestros tras escuchar las detonaciones de arma de fuego.

Como parte del operativo, la avenida Flores Magón permaneció cerrada en ambos sentidos mientras las autoridades llevaban a cabo las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el crimen.