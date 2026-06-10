Asesinan a Hombre Frente a Local de Rines y Llantas en la Av. Flores Magón de Chihuahua

Un hombre fue asesinado a balazos sobre la avenida Flores Magón, en Chihuahua, frente a un negocio de rines y llantas y cerca de una escuela primaria.

ejecutado en la avenida flores magónFoto: N+

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Ataque armado en Chihuahua deja un muerto frente a un local de rines y llantas. Ocurrió cerca de una escuela primaria, generando pánico. Investigación en curso.

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