Incendian Camioneta Afuera de Centro de Rehabilitación en Ciudad Juárez

La madrugada de este miércoles 10 de junio se reportó el incendio de una camioneta estacionada al exterior de un centro de rehabilitación ubicado en el cruce de las calles Manuel Quevedo Reyes y Humberto Escobar, en la colonia Los Alcaldes, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, un sujeto, quien hasta el momento no ha sido identificado, acudió al lugar y presuntamente roció combustible sobre el vehículo para posteriormente prenderle fuego. Tras el incidente, el hecho fue reportado al número de emergencias 911.

Al lugar arribaron elementos de distintas corporaciones de emergencia para resguardar el área y realizar las labores correspondientes. Luego de varios minutos de trabajo, el incendio fue controlado y la camioneta fue retirada del sitio para continuar con las investigaciones.

Cabe señalar que en el lugar permanecen elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizando patrullajes y resguardando la zona como parte de un operativo discreto que se mantiene alrededor de este centro de rehabilitación.

No es la Primera Agresión Contra el Inmueble

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, no es la primera ocasión en que este centro de rehabilitación es víctima de actos vandálicos, ya que el pasado fin de semana sujetos desconocidos dañaron varios cristales del inmueble.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por ninguno de los dos hechos, por lo que las investigaciones continúan para identificar a los responsables y determinar el motivo de las agresiones.