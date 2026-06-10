Incendian Camioneta Afuera de Centro de Rehabilitación en Ciudad Juárez

Una camioneta fue incendiada frente a un centro de rehabilitación en Ciudad Juárez; autoridades indicaron que el sitio ya había sufrido otros actos de vandalismo.

Incendian camioneta frente a centro de rehabilitaciónFoto: N+

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Un vehículo fue incendiado frente a un centro de rehabilitación en Ciudad Juárez, sumándose a una serie de vandalismos. Las autoridades buscan a los responsables. ¿Qué motiva estos ataques?

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