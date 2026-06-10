Reportan Fuga de Gas en el CERESO No. 3 de Ciudad Juárez

La mañana de este miércoles 10 de junio se reportó una fuga de gas al interior del Centro de Readaptación Social (CERESO) No. 3, ubicado sobre la calle Barranco Azul, en la colonia Toribio Ortega de Ciudad Juárez.

De acuerdo con Jorge Armendáriz, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la fuga se registró en una línea secundaria ubicada en el área de cocina del penal, mientras personas privadas de la libertad realizaban trabajos de remodelación.

La Empresa Gasera Realizó la Inspección

Al lugar acudió personal de la empresa gasera, que tras inspeccionar las instalaciones y tuberías, realizó la reposición de la línea dañada, con el fin de eliminar cualquier riesgo para la población penitenciaria.

Asimismo, autoridades señalaron que no se registraron personas afectadas, ya que se trató de una ligera fuga de gas que fue controlada de manera oportuna.

Hasta el momento, se mantienen las labores de inspección al interior del centro penitenciario para garantizar que no exista ningún otro riesgo derivado del incidente, por lo que se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre lo ocurrido.