Reportan Fuga de Gas en el CERESO No. 3 de Ciudad Juárez

Se registró una fuga de gas al interior del CERESO Estatal No. 3 de Ciudad Juárez; autoridades informaron que la situación fue controlada sin personas afectadas.

No se reportan personas afectadasFoto: N+

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Esta mañana se reportó una fuga de gas en el CERESO No. 3 de Ciudad Juárez. La situación fue controlada sin heridos, pero las inspecciones continúan.

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