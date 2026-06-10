Conductor Vuelca en Ciudad Juárez al Pasar por una Irregularidad en el Asfalto

La noche del martes 9 de junio, el conductor de una camioneta tipo pickup color blanco protagonizó un accidente vial sobre el Blvd. Manuel Gómez Morín, en Ciudad Juárez, luego de perder el control de la unidad.

De acuerdo con las primeras versiones, el hombre, de entre 25 y 35 años de edad, circulaba sobre dicha vialidad cuando, al llegar al cruce con la calle Del Valle, pasó sobre un abultamiento en el asfalto.

El impacto provocó que la camioneta perdiera la llanta delantera derecha, ocasionando que el conductor perdiera el control de la unidad, la cual terminó volcada y obstruyendo dos carriles de circulación.

Autoridades Acudieron al Lugar

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arribaron como primeros respondientes tras recibir un reporte al número de emergencias 911 realizado por automovilistas que transitaban por la zona. Los agentes procedieron a resguardar el área para evitar que se registrara otro accidente.

Posteriormente, agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y verificar el estado de salud del conductor, quien no presentó lesiones.

Solo se Registraron Daños Materiales

Autoridades señalaron que el accidente dejó únicamente daños materiales en el vehículo involucrado. Asimismo, indicaron que el conductor contaba con seguro, por lo que no fue necesaria una intervención mayor, limitándose las labores al retiro de la camioneta y la liberación de la vialidad.