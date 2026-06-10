Conductor Vuelca en Ciudad Juárez al Pasar por una Irregularidad en el Asfalto

Un hombre perdió el control de su camioneta tras pasar por una irregularidad en el asfalto, terminando volcado sobre el Blvd. Gómez Morín.

Conductor pierde el control y vuelca en Ciudad JuárezFoto: N+

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Un bache en el Blvd. Gómez Morín provoca que una camioneta termine volcada. Afortunadamente, solo hubo daños materiales.

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