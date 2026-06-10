Detienen a Presunto Traficante de Personas en Ciudad Juárez; Aseguran a 60 Migrantes

Autoridades federales aseguraron a 60 personas, incluidos cinco menores migrantes, durante un cateo en El Porvenir, Ciudad Juárez. Un hombre fue vinculado a proceso por tráfico de personas.

aseguran a 60 personas en situación de movilidadFoto: FGR

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Detenido en Ciudad Juárez por tráfico de personas: 60 migrantes asegurados. Dominic 'N' en prisión preventiva. ¿Qué más revelará la investigación?

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