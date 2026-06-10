Detienen a Presunto Traficante de Personas en Ciudad Juárez; Aseguran a 60 Migrantes

Tras un cateo realizado en el poblado de El Porvenir, en Ciudad Juárez, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron a 60 personas en contexto de movilidad, entre ellas cinco menores de edad.

Como resultado del operativo, un hombre identificado como Dominic “N” fue presentado ante un juez federal por su probable participación en el delito de tráfico de personas en su modalidad de albergue.

De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades, el detenido presuntamente proporcionaba alimentos a los migrantes mientras recibía instrucciones vía telefónica de otra persona encargada de coordinar el cruce ilegal hacia Estados Unidos.

Juez federal impone prisión preventiva a detenido en Ciudad Juárez

Durante la audiencia inicial, el juez federal consideró que existían elementos suficientes para vincular a proceso penal a Dominic “N”.

Como medida cautelar, se le dictó prisión preventiva mientras continúan las investigaciones del caso. Además, la autoridad judicial otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si existen más personas relacionadas con la operación de este presunto punto utilizado para albergar migrantes antes de intentar cruzarlos ilegalmente hacia territorio estadounidense.