Madre de la Empresaria Lina Rodríguez Exige Justicia Tras el Asesinato de su Hija en Chihuahua
N+
La madre de Lina Rodríguez exige justicia para los responsables del homicidio de la empresaria chihuahuense.
COMPARTE:
Lina Rodríguez, reconocida líder del sector ganadero, fue asesinada a balazos la tarde del miércoles 22 de abril, luego de que sujetos armados irrumpieran en su negocio de insumos agropecuarios, ubicado en la salida a La Junta, en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.
Nota Relacionada: Matan a Lina Rodríguez, Secretaria Nacional de Mujeres Ganaderas de México
Lina se desempeñaba como delegada de la Asociación Ganadera Local de Guerrero y secretaria nacional de la organización Mujeres Ganaderas de México (MUGAM). Era considerada una mujer comprometida con el desarrollo del sector, que impulsaba de manera constante la capacitación de las socias para fortalecer esta actividad económica.
Madre de Empresaria Chihuahuense Exige Justicia
Tras el fallecimiento de la empresaria, su madre, Lina Castillo, expresó su postura a través de redes sociales, donde exigió justicia a las autoridades estatales y federales, además de una investigación con perspectiva de género para que el homicidio no quede impune. Con fotografías, describió a su hija como una mujer trabajadora, empresaria y ganadera, que construyó su futuro con esfuerzo, honestidad y valentía.
“Estoy llena de rabia y de dolor, de impotencia al ver que estamos en un mundo donde la gente está llena de envidia y donde la maldad acaba con vidas inocentes”, Dijo Lina Castillo, madre de la víctima.
Condolencias del Gremio
Luego de darse a conocer la noticia, amigos y asociaciones del gremio ganadero en distintas partes de la República Mexicana expresaron sus condolencias a la familia, destacando su carácter fuerte, su espíritu soñador y su dedicación al trabajo.
Historias recomendadas:
- Investigan Caso de Adolescente Embarazada en Ciudad Juárez; Detienen a Joven de 18 Años
- Hallan Sin Vida a Menor de 15 Años Tras ser Arrastrado por el Río Conchos en Chihuahua
- ¿Vas a Sacar Placas por Primera Vez en Chihuahua? Esto Necesitas