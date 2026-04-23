Madre de la Empresaria Lina Rodríguez Exige Justicia Tras el Asesinato de su Hija en Chihuahua

Lina Rodríguez, reconocida líder del sector ganadero, fue asesinada a balazos la tarde del miércoles 22 de abril, luego de que sujetos armados irrumpieran en su negocio de insumos agropecuarios, ubicado en la salida a La Junta, en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.

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Lina se desempeñaba como delegada de la Asociación Ganadera Local de Guerrero y secretaria nacional de la organización Mujeres Ganaderas de México (MUGAM). Era considerada una mujer comprometida con el desarrollo del sector, que impulsaba de manera constante la capacitación de las socias para fortalecer esta actividad económica.

Madre de Empresaria Chihuahuense Exige Justicia

Tras el fallecimiento de la empresaria, su madre, Lina Castillo, expresó su postura a través de redes sociales, donde exigió justicia a las autoridades estatales y federales, además de una investigación con perspectiva de género para que el homicidio no quede impune. Con fotografías, describió a su hija como una mujer trabajadora, empresaria y ganadera, que construyó su futuro con esfuerzo, honestidad y valentía.

“Estoy llena de rabia y de dolor, de impotencia al ver que estamos en un mundo donde la gente está llena de envidia y donde la maldad acaba con vidas inocentes”, Dijo Lina Castillo, madre de la víctima.

Condolencias del Gremio

Luego de darse a conocer la noticia, amigos y asociaciones del gremio ganadero en distintas partes de la República Mexicana expresaron sus condolencias a la familia, destacando su carácter fuerte, su espíritu soñador y su dedicación al trabajo.

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