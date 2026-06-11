Metro de la CDMX Anuncia Cierre de Estaciones Clave de la Línea 2

La cuenta oficial de este medio de transporte dio algunas alternativas para quienes busquen llegar al centro de la capital mexicana

Personas esperan afuera de la estación Chabacano del MetroPersonas esperan afuera de la estación Chabacano del Metro. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Atención! El Metro de la CDMX cierra estaciones clave de la Línea 2. Conoce las alternativas para llegar al centro y evita retrasos. Infórmate aquí.

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