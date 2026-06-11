Metro de la CDMX Anuncia Cierre de Estaciones Clave de la Línea 2

El Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro informó en el inicio de sus operaciones que las estaciones Chabacano, Zócalo-Tenochtitlan y Allende, de la Línea 2, permanecerán cerradas.

A través de un mensaje en sus cuentas oficiales, incluida la del director del Metro, Adrián Rubalcava, se dieron algunas alternativas para quienes busquen llegar al centro de la capital mexicana.

Las alternativas, compartió el Metro, son:

Pino Suárez (Línea 1).

San Juan de Letrán (Línea 8).

Bellas Artes (Línea 8).

Además, pidieron tomar previsiones necesarias para evitar retrasos en los traslados, así como mantenerse informados por los canales oficiales.

Minutos más tarde, el Metro informó que también serían cerradas las estaciones Hidalgo y Pino Suárez, de la línea azul. Posteriormente, se sumó Bellas Artes.

#AvisoMetro: Al momento se cierran la estaciones Hidalgo y Pino Suárez de Línea 2. Así mismo, las estaciones Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Chabacano permanecen cerradas.



Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez de la Línea 1, San Juan de… — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 11, 2026

Promesa incumplida

El pasado 8 de junio, el gobierno capitalino informó que ese mismo día se realizaría la entrega de las últimas obras comprometidas para el Mundial, entre ellas las de la Línea 2 del Metro.

Sin embargo, no se logró y aunque se reprogramó su entrega en su totalidad, esto no se logró. De tal forma que algunas estaciones no tendrán servicio de ascenso y descenso de pasajeros.

Además de las estaciones Chabacano, Zócalo-Tenochtitlán y Allende, tampoco se ha reabierto Portales, en la misma Línea 2.

La que sí volvió a dar servicio fue Nativitas, según informó el Metro a las 16:00 horas del miércoles 10 de junio.

Con información de N+

ICM