Irán Considera "Irrelevante" Tregua con EUA y Anuncia Cierre de Ormuz Hasta Nuevo Aviso

El alto al fuego en vigor entre Irán y Estados Unidos desde el 8 de abril no tiene ya prácticamente sentido, afirmó este jueves la diplomacia iraní

OrmuzFoto: Reuters.

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Tensión en el Golfo: Irán cierra Ormuz y califica de irrelevante la tregua con EUA tras ataques. ¿Qué sigue en este conflicto?

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