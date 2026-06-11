Irán Considera "Irrelevante" Tregua con EUA y Anuncia Cierre de Ormuz Hasta Nuevo Aviso

El alto al fuego en vigor entre Irán y Estados Unidos desde el 8 de abril no tiene ya prácticamente sentido, afirmó este jueves la diplomacia iraní tras una nueva noche de bombardeos estadounidenses que además llevaron a la autoridad marítimia de Teherán a cerrar el estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso.

"Los ataques ilegales y criminales perpetrados por Estados Unidos en las últimas horas no sólo constituyen una violación palmaria de la Carta de Naciones Unidas (...), sino que además convierten la tregua en algo prácticamente irrelevante", comentó la cancillería en un comunicado.

Los bombardeos estadounidenses apuntaron al sur de Irán.

También fueron alcanzados varios puntos cercanos a la capital, como Karaj, Nazarabad y Pishva, según los Guardianes de la Revolución.

Cierre de Ormuz hasta nuevo aviso

La nueva autoridad iraní encargada de supervisar el estrecho de Ormuz confirmó este jueves que el tránsito por esta vía, clave para el transporte de hidrocarburos, queda completamente cerrado hasta nuevo aviso, tras los últimos ataques de Estados Unidos.

"Debido a las tensiones causadas por la agresión de las fuerzas estadounidenses en la región, y el anuncio hecho anoche por las fuerzas armadas iraníes, el estrecho de Ormuz quedará cerrado hasta nuevo aviso", indicó en un mensaje en X la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico.

Irán tiene bloqueado en buena medida el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, pero hasta ahora permitió el paso diario de unos veinte buques.

Los Guardianes de la Revolución avisaron ya el miércoles de que el estrecho quedaría cerrado, tras los ataques norteamericanos de las últimas horas.

ASJ