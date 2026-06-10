¿Activan Doble No Circula 11 de Junio por el Mundial? Prohíben Salir Estos Carros en CDMX-Edomex

Checa quién no circula este jueves 11 de junio durante la inauguración del Mundial 2026, pues la CAMe ya anunció la lista de autos y placas que descansan

Doble Hoy No Circula 11 de junio 2026 por el Mundial prohíben salir a estos autos en CDMX y EdomexEl programa Hoy No Circula se va a aplicar en la inauguración del Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro

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