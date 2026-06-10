¿Activan Doble No Circula 11 de Junio por el Mundial? Prohíben Salir Estos Carros en CDMX-Edomex

Las lluvias ayudan a que la calidad del aire mejore en el Valle de México, pero debido a gran actividad que habrá este jueves, acá te decimos si activan el Doble Hoy No Circula este 11 de junio 2026 por la inauguración del Mundial, así sabrás qué carros y placas tienen prohibido salir en CDMX y Edomex.

Desde hace varias semanas que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no activa la fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y el Estado de México. Aunque la calidad del aire fue mala durante la mayor parte del tiempo, no hubo necesidad de implementar el Doble Hoy No Circula para disminuir la contaminación.

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¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es aceptable debido a la presencia moderada de ozono. Esto vuelve muy poco probable la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para disminuir la contaminación.

Debido a que el riesgo de contaminación no es alto para la población, por ahora las autoridades ambientales no tienen planeado activar la Contingencia Ambiental para este jueves en el Valle de México, pero te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

¿Hay Doble No Circula jueves 11 de junio 2026?

Debido a que hasta el momento la Contingencia Ambiental está desactivada, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido. Eso quiere decir que este jueves se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del jueves 11 de junio 2026.

Hoy No Circula 11 de junio 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

Con la Contingencia Ambiental inactiva, el Hoy No Circula 11 de junio 2026 opera con normalidad, lo que significa que los siguientes carros no circulan:

Carros con holograma 1 y 2 con engomado amarillo .

Autos con terminación de placas 5 o 6 .

Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

Aunque hasta el momento sigue suspendido el Doble Hoy No Circula 11 de junio 2026, eso significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex para este jueves.

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