A Un Día del Mundial, Reabren Una Estación de Línea 2 del Metro CDMX: ¿Cuáles Siguen Cerradas?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México inauguró este miércoles 10 de junio de 2026 una estación de la Línea 2, esto como parte de los trabajos de remodelación de cara al Mundial 2026. ¿Cuál es la estación que reabre hoy?

Los trabajos de remodelación de la Línea 2 del Metro, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, forman parte de las obras de infraestructura y movilidad realizadas por el gobierno de la capital del país como sede de la gesta deportiva.

¿Qué estación fue reabierta hoy?

A partir de hoy, los trenes de la Línea 2 harán paradas para el ascenso y descenso de usuarios en la estación Nativitas. Mientras que "las estaciones Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan y Portales permanecen sin servicio".

Fue el pasado febrero cuando arrancaron las obras de remodelación con la modificación en horarios de servicio para causar la menor afectación posible a los usuarios.

#AvisoMetro



En este momento se reapertura la estación Nativitas; el servicio de trenes en la Línea 2 se ofrece de Tasqueña a Cuatro Caminos, en ambas direcciones.



Las estaciones Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan y Portales permanecen sin servicio para ascenso y descenso de… — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 10, 2026

Y restablecen servicio en líneas 1 y 5

Luego de la jornada de manifestaciones de la CNTE, la mañana de este miércoles el Metro de CDMX se vio obligado a cerrar algunas estaciones de las líneas 1 y 5, las cuales permanecieron sin servicio hasta esta tarde.

A las 16:50 horas, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, informó que La Línea 1 opera de Pantitlán a Observatorio y la Línea 5 de Pantitlán a Politécnico, con todas sus estaciones abiertas y la circulación de trenes constante.

"Agradezco la comprensión de las y los usuarios ante las afectaciones registradas durante esta tarde", escribió vía la red social X.

Les informo que el servicio en las Líneas 1 y 5 del @MetroCDMX ha sido restablecido en su totalidad.

La Línea 1 opera de Pantitlán a Observatorio y la Línea 5 de Pantitlán a Politécnico, con todas sus estaciones abiertas y la circulación de trenes constante.

Agradezco la… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 10, 2026

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