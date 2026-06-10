A Un Día del Mundial, Reabren Una Estación de Línea 2 del Metro CDMX: ¿Cuáles Siguen Cerradas?

Los trabajos de remodelación de la Línea 2 del Metro forman parte de las obras de infraestructura y movilidad realizadas por el Mundial 2026

Tren de la Línea 2 del Metro CDMX. Foto: CuartoscuroTren de la Línea 2 del Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro

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La Línea 2 del Metro CDMX avanza en sus remodelaciones por el Mundial 2026. Nativitas reabre hoy, pero otras estaciones siguen cerradas. Entérate más.

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