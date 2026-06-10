Hombre Sobrevive a Intento de Homicidio a Balazos en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre resultó lesionado tras sobrevivir a un ataque a balazos contra su casa ubicada sobre la avenida Uranio, en la colonia Santa Cruz, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Según primeros informes, fueron dos hombres a bordo de una camioneta quienes llegaron hasta la vivienda marcada con el número 325, y al ver que la víctima se encontraba en el área del porche accionaron sus armas en al menos cuatro ocasiones, provocándole heridas en la pierna derecha.

Este hecho violento fue a plena luz del día y según vecinos de la colonia Santa Cruz, el hombre quien es conocido en la zona como "Dicky", sufre problemas de drogadicción. Hasta el sitio arribaron elementos de la Policía Municipal y Agentes Ministeriales para acordonar la zona e iniciar con el levantamiento de evidencias para la investigación correspondiente.

Hombre sobrevive a intento de homicidio en Pesquería

Otro hecho violento se registró durante las primeras horas del miércoles 10 de junio al exterior de una vivienda ubicada en calles del Fraccionamiento Colinas del Aeropuerto, en el municipio de Pesquería, Nuevo León. En el lugar, un hombre fue víctima de un intento de ejecución por parte de sujetos armados.

De acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos armados abrieron fuego directamente contra el hombre en al menos 12 ocasiones. La esposa de la víctima se percató del ataque y llamó de inmediato a los paramédicos, así como a las autoridades de seguridad, para pedir ayuda.

Elementos de Protección Civil de Pesquería y policías municipales arribaron de inmediato al sitio, acordonaron la zona y trasladaron a la víctima hasta un hospital cercano. Hasta el momento, el sujeto no ha sido identificado, por lo que se espera que sea durante las próximas horas cuando se revelen más detalles.

Con información de Alexis Lozano | N+

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