Hombre Sobrevive a Intento de Homicidio a Balazos en Guadalupe, Nuevo León

El hombre quedó herido pero sobrevivió tras ser atacado por sujetos armados afuera de su casa en la colonia Santa Cruz, en el municipio de Guadalupe

Fiscalía investiga ataque armado en colonia Santa CruzFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Nuevo León en alerta: dos intentos de homicidio en un día. En Guadalupe y Pesquería, hombres resultan heridos tras ataques armados. Descubre lo que sabemos hasta ahora.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+