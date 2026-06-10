Fiscalía Mantiene Búsqueda de Presunto Responsable de Feminicidio en Monterrey

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que continúa con las investigaciones para ubicar al presunto responsable del feminicidio de una mujer.

Colonia donde asesinaron a mujerFoto: N+

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Feminicidio en Monterrey: La Fiscalía de Nuevo León sigue tras el presunto culpable. El caso ha generado indignación y se investigan todas las pistas disponibles.

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