Fiscalía Mantiene Búsqueda de Presunto Responsable de Feminicidio en Monterrey

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene activa la búsqueda del presunto responsable del feminicidio de una mujer ocurrido en una vivienda de la colonia Burócratas Municipales, en el sur de Monterrey.

El caso ha causado consternación debido a las condiciones en las que fue localizada la víctima, quien presentaba signos de violencia extrema. De acuerdo con las primeras investigaciones, el cuerpo fue encontrado al interior de un domicilio y las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Como parte de las líneas de investigación que siguen los agentes ministeriales, no se descarta que el presunto responsable sea la pareja sentimental de la mujer. Sin embargo, la Fiscalía señaló que continúan las diligencias correspondientes para reunir pruebas que permitan confirmar la identidad del agresor y determinar el móvil de los hechos.

Buscan a presunto feminicida

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que se mantienen diversas acciones para localizar al sospechoso, incluyendo entrevistas con personas cercanas a la víctima y labores de inteligencia desarrolladas por personal especializado.

Se están haciendo las investigaciones y las entrevistas que puedan estar relacionadas con ese evento, así como las labores de inteligencia para ubicar al responsable

Peritos y agentes de investigación continúan con el análisis de evidencias recabadas en el lugar de los hechos, así como con la revisión de cámaras de videovigilancia y otros indicios que puedan contribuir al esclarecimiento del caso.

Las autoridades reiteraron que la investigación sigue en curso y aseguraron que se agotarán todos los recursos disponibles para identificar, localizar y llevar ante la justicia a quien resulte responsable de este feminicidio que ha generado indignación entre la población de Nuevo León.