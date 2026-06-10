Activan Alerta en CDMX por Tormenta con Granizo: Fuertes Lluvias Persistirán hasta la Madrugada
Se prevé que las lluvias se generalicen e intensifiquen durante la tarde y se extiendan hasta la madrugada del jueves 11 de junio
Se prevé que las lluvias se generalicen e intensifiquen durante la tarde y se extiendan hasta la madrugada del jueves 11 de junio
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la tarde de este miércoles 10 de junio de 2026 la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes con granizo en toda la capital del país.
Se prevé que las lluvias se generalicen e intensifiquen durante la tarde y se extiendan hasta la madrugada del jueves 11 de junio, día de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 de la FIFA, informó la autoridad capitalina.
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa de Morelos
Cuauhtémoc (tu ubicación actual)
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
La Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco
⚠️ Se actualiza #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y caída de #granizo para la tarde y noche del miércoles 10/06/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 10, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/soohwz3Mt1
Las autoridades capitalinas advirtieron sobre lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.
Por lo anterior, se recomienda a la población retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de sus hogares, cerrar puertas y ventanas y no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.
AMP