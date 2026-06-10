Activan Alerta en CDMX por Tormenta con Granizo: Fuertes Lluvias Persistirán hasta la Madrugada

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la tarde de este miércoles 10 de junio de 2026 la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes con granizo en toda la capital del país.

Se prevé que las lluvias se generalicen e intensifiquen durante la tarde y se extiendan hasta la madrugada del jueves 11 de junio, día de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 de la FIFA, informó la autoridad capitalina.

¿En dónde hay Alerta Amarilla por lluvias fuertes?

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc (tu ubicación actual)

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

⚠️ Se actualiza #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y caída de #granizo para la tarde y noche del miércoles 10/06/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/soohwz3Mt1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 10, 2026

Advierten por encharcamientos y corrientes de agua sobre calles

Las autoridades capitalinas advirtieron sobre lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

Por lo anterior, se recomienda a la población retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de sus hogares, cerrar puertas y ventanas y no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

AMP