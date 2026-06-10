Activan Alerta en CDMX por Tormenta con Granizo: Fuertes Lluvias Persistirán hasta la Madrugada

Se prevé que las lluvias se generalicen e intensifiquen durante la tarde y se extiendan hasta la madrugada del jueves 11 de junio

La Alerta Amarilla se mantiene activa en toda la CDMX. Foto: N+La Alerta Amarilla se mantiene activa en toda la CDMX. Foto: N+
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