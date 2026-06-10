¿Qué Pasó en la Autopista México-Querétaro Hoy? Choque Provoca Cierre Temporal

Un fuerte accidente en la autopista México-Querétaro ha provocado severo caos vial, por lo que automovilistas se encuentran varados; esto pasó.

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler perdió el control y salió del camino, sin embargo a su paso impactó contra una camioneta, a la altura del municipio de Coyotepec.

Según la información preliminar, la unidad de carga tuvo el percance en el kilómetro 52 , poco antes de llegar a la zona de Jorobas, cuando se dirigía a Querétaro.

Debido al fuerte impacto, el contenedor que llevaba prácticamente se partió por la mitad. Además, las llantas delanteras quedaron destruidas por el arrastre.

En tanto, la camioneta afectada quedó sin la carrocería del lado del conductor.

¿Cómo está la autopista México-Querétaro Hoy?

Debido al fuerte accidente en la autopista México-Querétaro, se reportan filas kilométricas de automóviles, ya que la circulación está cerrada por completo para llevar a cabo las maniobras necesarias para retirar las unidades siniestradas.

A través de redes sociales, las personas afectadas señalan que el rezago vial llegar hasta la caseta de Tepotzotlán.

De manera extraoficial se menciona que una persona perdió la vida, se trataría del conductor de la camioneta que fue impactada por el tráiler.

EPP