¿Qué Pasó en la Autopista México-Querétaro Hoy? Choque Provoca Cierre Temporal

La autopista México-Querétaro presenta fuerte carga vial debido a un accidente en el que estuvo involucrado un tráiler; estos son los detalles

El accidente mantiene cerrada la autopista México-QuerétaroFoto: Guardia Nacional
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