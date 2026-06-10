Caso Makala: Detienen a Presunto Feminicida de Estadounidense Hallada Muerta en Chiapas

Makala Marie Pendley y sus siete hijos fueron reportados como desaparecidos en Indianápolis, Estados Unidos. La mujer fue hallada sin vida con huellas de violencia en Zinacantán, Chiapas

Makala Marie Pendley y sus siete hijos fueron reportados como desaparecidos en Indianápolis, EUAFoto: Especial

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Mujer desaparecida en EUA hallada muerta en Chiapas. Makala Marie Pendley y sus 7 hijos conmocionan al mundo. ¿Qué pasó? Detalles del caso y la búsqueda de justicia.

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