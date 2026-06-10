Caso Makala: Detienen a Presunto Feminicida de Estadounidense Hallada Muerta en Chiapas

Makala Marie Pendley y sus siete hijos fueron reportados como desaparecidos en Indianápolis, Estados Unidos desde febrero. La ciudadana estadounidense ahora fue hallada sin vida en el municipio de Zinacantán, Chiapas; esto sabemos del caso.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chiapas, este 8 de junio recibieron el reporte de una mujer sin vida en la entrada de la cabecera municipal, en un paraje conocido como Lambo Bajo.

La víctima contaba con huellas de violencia y había permanecido en el lugar entre 8 a 12 horas, indicó el titular de la dependencia, Jorge Luis Llaben Abarca.

“De acuerdo con las características se trata de una persona de origen extranjera, al parecer es originaria de Estados Unidos”, informó.

¿Qué pasó con Makala Marie Pendley en Chiapas?

Asimismo, el fiscal de Chiapas dio a conocer que los resultados de la necropsia arrojaron que la causa de la muerte de Makala Marie Pendley fue un traumatismo craneoencefálico secundario a heridas con "arma corto contundente".

El funcionario explicó que luego del hallazgo de inmediato solicitaron apoyo a la fiscalía especializada contra el feminicidio, por lo que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso y dar con el o los presuntos responsables.

También aseguró que se mantienen en contacto con autoridades estadounidenses para obtener más información sobre el caso.

Luego de darse a conocer esta información, Maurica Michelle Lambert, confirmó la muerte de su hermana Makala Marie Pendley

"Muchas oraciones por mi familia en este momento. Mi hermana, que había estado desaparecida, fue encontrada asesinada en México; embarazada, apuñalada hasta la muerte y violada”, aseguró.

En su mensaje señaló que ella y su familia viven un momento muy triste y al mismo tiempo lleno de rabia.

“Mi hermana no se merecía eso. Estoy tan enojado con el mundo en este momento, enojado conmigo mismo, solo desearía poder retroceder en el tiempo”, dijo en sus redes sociales.

¿Cómo desaparecieron Makala Marie Pendley y sus 7 hijos?

El caso de la estadounidense Makala Marie Pendley ha conmocionado a toda la comunidad. Debido a que la madre de 30 años de edad y sus pequeños de entre 1 y 12 años de edad, contaban con reporte de desaparición por el National Center for Missing & Exploited Children, en Indianápolis, Estados Unidos.

Según las fichas de búsqueda, la última vez que se les vio o supo de ellos fue el 23 de febrero de 2026.

No obstante, desde el año pasado había registros de Makala y sus hijos en México, ya que estuvieron involucrados en situaciones de riesgo.

El 29 de agosto de 2025 la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, informaron sobre el rescate de siete niños y niñas, que estaban solos en una vivienda en Mérida.

"La situación de los infantes se deriva de un conflicto familiar que en esta ocasión dio pie a que la madre los reportara como desaparecidos y acusara de la sustracción al padre de éstos", indicaron en un comunicado.

En dicho documento, se estableció que dos días antes del rescate, Makala, originaria de Alaska, denunció ante el Ministerio Público que ambos discutieron y que éste la agredió físicamente, por lo que solicitó protección.

"Narró que ese día tras la diligencia retornó a su domicilio en el puerto de Chelem, Progreso, pero sus hijos ya no estaban y al día siguiente supo que podrían encontrarse en un hotel al norte de Mérida, pero en dicho lugar le negaron la información", señalaron en 2025.

Hasta el momento se desconoce cómo o cuándo fue que Makala y sus hijos se trasladaron hasta Chiapas. Según su hermana, la relación con el padre de sus pequeños identificado como Joseph Butler, era tóxica.

“Tenían una ‘relación tóxica e intermitente’”, relató al Indianapolis Star.

Detienen a esposo de Makala

Este martes 9 de junio, la Fiscalía de Chiapas informó que detuvo a Joseph “N”, pareja de la víctima y principal sospechoso del ilícito, quien ya se encuentra a disposición del Ministerio Público.

"Se confirmó que el presunto responsable cuenta con antecedentes penales y una orden de arresto vigente en el estado de Alaska, Estados Unidos", indicó.

También señaló que el sospechoso ha estado detenido por delitos como:

Asalto

Robo

Fraude

Posesión ilegal de armas

Intimidación de causar daño corporal

Violación

"Además, cuenta con una orden de búsqueda de siete menores de edad junto con la hoy occisa, por la policía de Indianápolis", afirmó la Fiscalía de Chiapas.

Según las autoridades, en las próximas horas se determinará su responsabilidad penal y será presentado ante la justicia.

"Pediremos la pena máxima de cien años para este feminicida”, afirmó el fiscal.

¿Qué pasó con los 7 hijos de Makala Marie Pendley?

La Fiscalía de Chiapas informó que realizó un cateo en el barrio de Fátima, en San Cristóbal de Las Casas, donde fueron localizados y resguardados los siete menores de edad hijos de la víctima.

"Se realizan las gestiones necesarias con la Embajada de Estados Unidos para que familiares puedan hacerse cargo de ellos", confirmó.

Una vez de confirmarse el feminicidio de Makala Marie Pendley en Zinacantán, Chiapas, organizaciones que ayudan en la búsqueda de personas desaparecidas en Indianápolis, pidieron justicia por el caso.

“Algunas noticias tristes para compartir hoy. Una mujer de Indiana que desapareció a principios de este año mientras viajaba a México con sus siete hijos ha sido encontrada muerta, según su familia”, indicó.

Asimismo, confirmó que los portavoces de la familia indicaron a medios locales que los siete niños se encuentran sanos y salvos.

“Los siete hijos de Pendley, que también habían estado desaparecidos, fueron encontrados a salvo en México”, puntualizó.

Los hijos de Makala Marie Pendley son identificados como:

Azrael de 1 año de edad

Polaris de 2 años de edad

Earthum de 5 años de edad

Orion de 6 años de edad

Aubrielle de 8 años de edad

Joseph de 10 años de edad

Nicola de 12 años de edad

Maurica Michelle Lambert , tía de los menores, aseguró que se hará cargo de ellos. “Haré todo lo posible por encontrar a los niños y hacerme cargo de ellos”, aseguró.

EPP