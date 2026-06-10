Detienen a Tres Sujetos por Presuntamente Desaparecer a una Persona en Tlaxcala

Este miércoles 11 de junio de 2026 se dieron a conocer las detenciones de dos hombres y una mujer por la presunta desaparición de una persona en el estado de Tlaxcala.

De acuerdo con las autoridades, la víctima fue vista por última vez en un domicilio ubicado en el municipio de Yauhquemehcan, donde habría sido agredido por los hoy detenidos.

Detienen a tres sujetos por desaparición de una persona en Yauhquemehcan, Tlaxcala

Resultado de un operativo de inteligencia, la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) detuvo a Perla “N”, Alexander “N”, y Eduardo “N”, por el delito de desaparición cometida por particulares.

Los imputados estarían relacionados con los hechos ocurridos el pasado 5 de abril en Yauhquemehcan, donde la víctima arribó a un domicilio en el que se encontraban los hoy imputados, quienes la agredieron físicamente; desde ese momento se desconoció su paradero.

Desaparecen dos poblanos tras ir a la Feria de Sayula de Alemán en Veracruz

Continúa la búsqueda de los dos poblanos, Jordan Cordero González y el maestro Miguel Ángel Solano Andrade, quienes fueron vistos por última vez en el municipio de Sayula de Alemán, en Veracruz.

De acuerdo a familiares, los dos hombres habían emprendido un viaje para asistir a la Feria Sayula de Alemán 2026, sin embargo, el pasado 16 de mayo perdieron la comunicación con ellos.

La madre de Jordan mencionó que él le había estado mandando mensajes sobre qué hacía o en dónde se encontraba, pero ese día lo cambió todo y desde entonces no sabe de su paradero.

Con información de N+

GMAZ