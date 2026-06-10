Detienen a Tres Sujetos por Presuntamente Desaparecer a una Persona en Tlaxcala

Los hoy imputados habrían agredido a su víctima en un domicilio del municipio tlaxcalteca de Yauhquemehcan, último lugar donde fue visto.

Tres Detenidos por Desaparición de Persona Víctima en Yauhquemehcan TlaxcalaFoto: Facebook Fiscalía General de Justicia

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La FGJE de Tlaxcala detiene a dos hombres y una mujer por la desaparición de una persona en Yauhquemehcan. Descubre los detalles de esta operación de inteligencia.

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