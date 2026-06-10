Portugal vs Nigeria Hoy: ¿Cómo Quedó el Partido de Preparación Rumbo al Mundial 2026?

La Selección de Portugal y la de Nigeria se enfrentaron en un partido amistoso antes del Mundial 2026. Estos son los detalles

Cristiano Ronaldo fue titular en el partido de Portugal ante Nigeria.Cristiano Ronaldo fue titular en el partido de Portugal ante Nigeria. Foto: Reuters

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Portugal se impone 2-1 a Nigeria en amistoso rumbo al Mundial 2026. Cristiano Ronaldo titular, pero sin gol. Destaca el golazo de Francisco Conceicao. Próximo reto: Congo el 17 de junio.

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