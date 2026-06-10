Portugal vs Nigeria Hoy: ¿Cómo Quedó el Partido de Preparación Rumbo al Mundial 2026?

Con Cristiano Ronaldo como titular, la Selección de Portugal se despidió de su gente antes de viajar al Mundial 2026. Y lo hizo enfrentando a Nigeria en el Estadio Magalhaes Pessoa, de la ciudad de Leira, este miércoles 10 de junio.

Portugal puso en la cancha a sus mejores hombres, entre ellos Diogo Costa, Vithina, Bruno Fernandez, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo. Y aún así, el técnico Roberto Martinez tenía en la banca a hombres como Nuno Méndez, Joao Cancelo, Bernardo Silva y Joao Félix.

En el minuto 23 los portugueses anotaron el 1-0: Diogo Dalot llegó hasta el área y mandó diagonal para la llegada de Pedro Neto, quien le pegó de zurda a la bola y la envió a las redes.

Nigeria fue un sinodal exigente, que puso a prueba a los zagueros lusos. Tanto así que empató 1-1 el duelo con una jugada a velocidad. Akor Adams ganó en velocidad a los centrales de Portugal y entró en el área para fusilar por abajo al arquero Diogo Costa.

Con el marcador igualado a un gol, ambas escuadras se fueron a la pausa del medio tiempo. Cristiano Ronaldo se mostró participativo e intentó un par de disparos pero no tuvo fortuna en los primeros 45 minutos.

Resultado Portugal vs Nigeria Hoy. Resumen y Goles del Partido Amistoso Rumbo al Mundial 2026

Para la segunda parte el timonel de Portugal cambió prácticamente a toda la plantilla, menos al portero Costa y a Cristiano, para tener un panorama más completo rumbo al Mundial 2026.

Fue hasta el minuto 65 que CR7 salió de cambio, un tanto insatisfecho porque no pudo anotar, y dejó su lugar a Goncalo Ramos en la delantera.

En el minuto 75 cayó el 2-1 a favor del combinado luso: El recién ingresado Francisco Conceicao se quitó a un defensa, entró al área y mandó un zurdazo colocado al poste contrario para coronar un hermoso gol.

Aunque Nigeria trató de igualar el marcador, era evidente que Portugal estaba más cerca de agrandar la ventaja. Sin embargo, pasaban los minutos y no lo conseguían.

Hay que recordar que Portugal está ubicado en el Grupo K del Mundial 2026 y debutará el miércoles 17 de junio ante República Democrática del Congo. Luego, se medirá a Uzbekistán y posteriormente a Colombia.

Con información de N+