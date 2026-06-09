Pumas Hace Oficial la Salida de Efraín Juárez y Empieza la Búsqueda de su Nuevo Técnico

El Club Universidad Nacional hizo oficial este lunes 8 de junio de 2026 la salida de Efraín Juárez de su banquillo luego de la derrota ante Cruz Azul en la Final del Clausura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario, la casa de los Pumas.

En un comunicado, los Pumas informaron que, después de hablar con la directiva sobre la salida del entrenador, tomaron la decisión de que este concluyera su etapa como director técnico de su primer equipo.

"Le deseamos éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales", dijo la institución deportiva.

Tras la salida de Efraín Juárez, en los próximos días el equipo dará a conocer el nombramiento de su nuevo entrenador de cara al torneo Apertura 2026.

¿Quién es Efraín Juárez?

Efraín Juárez es un exfutbolista mexicano y director técnico, reconocido por haber sido campeón mundial Sub-17 en 2005 y por su reciente etapa como entrenador de los Pumas de la UNAM.

Surgido de la cantera de los Pumas, Juárez fue pieza clave de la Selección Mexicana que ganó el histórico Mundial Sub-17 en Perú.

Jugó como lateral derecho en equipos internacionales como el Celtic de Escocia (donde fue campeón), el Real Zaragoza de España y el Vancouver Whitecaps de la MLS, además de militar en clubes mexicanos como América y Monterrey.

Comenzó su carrera en los banquillos como auxiliar y luego como estratega principal en el Atlético Nacional colombiano, donde logró coronarse campeón de Liga y Copa.

AMP