Pumas Hace Oficial la Salida de Efraín Juárez y Empieza la Búsqueda de su Nuevo Técnico

Los Pumas informaron que, después de hablar con la directiva, tomaron la decisión de que Juárez concluyera su etapa como director técnico

Efraín Juárez, exdirector técnico de Pumas. Foto: CuartoscuroEfraín Juárez, exdirector técnico de Pumas. Foto: Cuartoscuro

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