Hay Cuatro Detenidos por el Caso de la Comunicadora Roxana Guzmán en Veracruz; Esto se Sabe

Durante el fin de semana, al menos cuatro personas fueron detenidas por su presunta relación en la privación de la libertad de la comunicadora Roxana Guzmán, al sur del estado de Veracruz.

Detienen a Cuatro Personas por su Presunta Relación en Desaparición de Comunicadora en VeracruzFoto: N+

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Cuatro detenidos en Veracruz por posible vínculo con desaparición de comunicadora R.G.R. Familias defienden su inocencia. Conoce más detalles.

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