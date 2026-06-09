Hay Cuatro Detenidos por el Caso de la Comunicadora Roxana Guzmán en Veracruz; Esto se Sabe

Durante la tarde de este lunes ocho de junio, familiares y conocidos de cuatro hombres que fueron detenidos el pasado fin de semana en Nanchital se manifestaron en el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. A Seis Días de la Sustracción de Roxana Berenice en Nanchital, Se Desconoce su Paradero

De acuerdo con las declaraciones que brindaron sus familiares, mencionan que las cuatro personas que hoy permanecen detenidas se encontraban en su vivienda cuando presuntos policías ministeriales y de seguridad pública, sin mediar explicación alguna, llevaron a cabo las detenciones, argumentando que se les relacionaba con estos hechos.

Ana Itzel Contreras, esposa de detenido, menciona que al momento de la detención no sabían el motivo por el cual se realizaba la diligencia. Fue después que les indicaron que se les relaciona con la desaparición de la periodista Roxana Guzmán.

Las detenciones se registraron durante la noche del viernes cinco y madrugada del sábado seis de junio en una colonia del municipio de Nanchital.

Cabe destacar que hasta este momento no hay un reporte oficial por parte de las autoridades sobre los detenidos por el caso de Roxana. La información se dio a conocer por una familia, manifestándose por los detenidos el fin de semana presuntamente relacionados con el caso.

Se mantiene acordonamiento del domicilio de comunicadora privada de la libertad al sur de Veracruz

Hasta el día de hoy, lunes ocho de junio, se han cumplido ya seis días desde que fue reportada la sustracción de la comunicadora Roxana Guzmán en el municipio de Nanchital, localizado en la zona sur de Veracruz.

Los hechos se registraron sobre la calle Balderas, donde se ubica el domicilio de la víctima. Actualmente, el área permanece acordonada; sin embargo, ya no cuenta con la presencia de elementos policíacos al frente del portón de la vivienda.

Por la parte posterior a su domicilio sí se mantiene una patrulla de la policía municipal de Nanchital. Sus familiares hasta este momento han declarado que por ahora no tienen mayor información acerca de su paradero.