Sujetos Armados Asesinan a Tiros a un Hombre en su Vivienda en Veracruz; Autoridades Investigan

En Sayula de alemán, un hombre fue asesinado a disparos por hombres armados que ingresaron a su domicilio y descargaron sus armas para después huir del lugar con rumbo desconocido.

Asesinan a hombre en el municipio de Sayula de Alemán en el sur de VeracruzFoto: Maps

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Violencia en Veracruz: Noé, de 47 años, fue asesinado en su casa por sujetos armados. La policía investiga, pero aún no hay detenidos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+