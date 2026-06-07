Sujetos Armados Asesinan a Tiros a un Hombre en su Vivienda en Veracruz; Autoridades Investigan

En Sayula de Alemán, se dio a conocer que durante la madrugada del sábado 6 de junio, fue asesinado en el interior de su domicilio un hombre identificado como Noé “N” de 47 años de edad.

Los hechos ocurrieron a un costado de la carretera Federal transístmica. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados arribaron hasta la vivienda a la cual ingresaron y accionaron sus armas de fuego en repetidas ocasiones en contra de la víctima, para después abandonar el lugar de los hechos y huir con rumbo desconocido.

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Tras el reporte de los sucedido, al lugar llegaron como primeros respondientes elementos de Protección Civil para brindar los primeros auxilios, pero solo se encargaron de confirmar que la víctima de este ataque ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Estatal acudieron para tomar conocimiento de lo acontecido y procedieron a acordonaron la zona, activando el protocolo de cadena de custodia para resguardar la escena del crimen, en tanto se efectuaron las primeras indagatorias y se recabaron indicios que ayuden a esclarecer este hecho violento, que alarmó a los habitantes de Sayula de Alemán. Hasta el momento por este hecho de violencia no se reportan personas detenidas.

Hombre es hallado sin vida en vivienda de Ciudad Mendoza

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y policiales se registró la noche del pasado viernes en el municipio de Ciudad Mendoza. En un domicilio el cual se ubica en la Avenida 9, una persona del sexo masculino de aproximadamente 69 años fue localizada sin vida.

Según datos recabados, el hombre presuntamente sufrió un infarto cuando se encontraba en el baño de su vivienda, situación que habría provocado que resbalara y cayera, golpeándose fuertemente la cabeza.

Personal de la Fiscalía Regional del Distrito XV con sede en Orizaba, además de peritos en criminalística, quienes se encargaron de efectuar las investigaciones para determinar oficialmente las causas del fallecimiento. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la persona fallecida.