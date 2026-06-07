Sujetos Armados Asesinan a Tiros a un Hombre en su Vivienda en Veracruz; Autoridades Investigan
En Sayula de alemán, un hombre fue asesinado a disparos por hombres armados que ingresaron a su domicilio y descargaron sus armas para después huir del lugar con rumbo desconocido.
Foto: Maps
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Destacado
Violencia en Veracruz: Noé, de 47 años, fue asesinado en su casa por sujetos armados. La policía investiga, pero aún no hay detenidos.
Publicidad
Publicidad
PorRedacción N+
En Sayula de Alemán, se dio a conocer que durante la madrugada del sábado 6 de junio, fue asesinado en el interior de su domicilio un hombre identificado como Noé “N” de 47 años de edad.
Los hechos ocurrieron a un costado de la carretera Federal transístmica. De acuerdo con los primeros reportes, sujetosarmados arribaron hasta la vivienda a la cual ingresaron y accionaron sus armasdefuego en repetidas ocasiones en contra de la víctima, para después abandonar el lugar de los hechos y huir con rumbo desconocido.
Tras el reporte de los sucedido, al lugar llegaron como primeros respondientes elementos de ProtecciónCivil para brindar los primerosauxilios, pero solo se encargaron de confirmar que la víctima de este ataque ya no contaba con signos vitales.
Elementos de la PolicíaEstatal acudieron para tomarconocimiento de lo acontecido y procedieron a acordonaron la zona, activando el protocolo de cadenadecustodia para resguardar la escena del crimen, en tanto se efectuaron las primerasindagatorias y se recabaronindicios que ayuden a esclarecer este hechoviolento, que alarmó a los habitantes de Sayula de Alemán. Hasta el momento por este hecho de violencia no se reportan personas detenidas.
Hombre es hallado sin vida en vivienda de Ciudad Mendoza
Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y policiales se registró la noche del pasadoviernes en el municipio de CiudadMendoza. En un domicilio el cual se ubica en la Avenida9, una persona del sexomasculino de aproximadamente 69 años fue localizadasinvida.
Según datos recabados, el hombre presuntamente sufrió un infarto cuando se encontraba en el baño de su vivienda, situación que habríaprovocado que resbalara y cayera, golpeándose fuertemente la cabeza.
Personal de la Fiscalía Regional del Distrito XV con sede en Orizaba, además de peritos en criminalística, quienes se encargaron de efectuar las investigaciones para determinar oficialmente las causas del fallecimiento. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la personafallecida.