Cae Rayo Durante Tormenta y Provoca Incendio de Dos Casas en Veracruz; Así Ocurrió
Dos viviendas resultaron afectadas luego del incendio que generó tras la caída de un rayo en el municipio de Medellín de Bravo en Veracruz.
Foto: N+
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Tormentas en Veracruz dejan dos casas incendiadas en Medellín de Bravo y un fallecido en Rafael Delgado.
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PorRedacción N+
Durante la madrugada de este domingo 7 de junio se registró la movilización de elementos del cuerpo de bomberos, esto luego del reporte de la caída de un rayo en una casa ubicada en el circuitoTortuga de la ciudad de MedellindeBravo.
Según las primeras versiones la caída de este rayo ocasionado por las lluvias y tormentas que afectaron a gran parte de la conurbaciónVeracruz-Boca del Río- Medellín de Bravo, provocó un fuerteincendio que afectó según datos recabados dos casas habitación sin que se tenga hasta el momento reporte de personas lesionadas.
La fuerte lluvia acompañada de tormenta generóencharcamientos e inundaciones en algunos sectores de la conurbación, sobretodo en zonasbajas y lugares vulnerables a inundación, esto derivado del temporallluvioso que se pronosticó desde mediados de semana para este sábado y domingo. Se recomienda mantenerse atentos al pronóstico ya que el alertamientoemitido por las autoridades de ProtecciónCivil en el estado, semantieneactivo.
Hombre muere al ser alcanzado por un rayo en Veracruz
Un hombre perdió la vida al ser alcanzadopor un rayo cuando caminaba bajo la lluvia en el Quinto Barrio perteneciente al municipio de Rafael Delgado en la zona de las Altas Montañas de la entidad veracruzana. Los hechos ocurrieron la noche del pasado miércoles 3 de junio, cuando Silverio "N" de 61 años de ocupacióncampesino, caminabarumboa su casa y fue alcanzado por un rayo.
El hecho ocurriócerca de la terminaldeautobuses del municipio, donde vecinos quedaron alertados por el estruendo y el intensofenómenometeorológico.
Minutos después solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia y Paramédicos de ProtecciónCivil, Grupo de Rescate Fénix y elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio, pero únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.
Personal de la FiscalíaRegional y peritos realizaron las diligenciascorrespondientes para el levantamiento del cuerpo.