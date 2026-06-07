Cae Rayo Durante Tormenta y Provoca Incendio de Dos Casas en Veracruz; Así Ocurrió

Durante la madrugada de este domingo 7 de junio se registró la movilización de elementos del cuerpo de bomberos, esto luego del reporte de la caída de un rayo en una casa ubicada en el circuito Tortuga de la ciudad de Medellin de Bravo.

Según las primeras versiones la caída de este rayo ocasionado por las lluvias y tormentas que afectaron a gran parte de la conurbación Veracruz-Boca del Río- Medellín de Bravo, provocó un fuerte incendio que afectó según datos recabados dos casas habitación sin que se tenga hasta el momento reporte de personas lesionadas.

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La fuerte lluvia acompañada de tormenta generó encharcamientos e inundaciones en algunos sectores de la conurbación, sobretodo en zonas bajas y lugares vulnerables a inundación, esto derivado del temporal lluvioso que se pronosticó desde mediados de semana para este sábado y domingo. Se recomienda mantenerse atentos al pronóstico ya que el alertamiento emitido por las autoridades de Protección Civil en el estado, se mantiene activo.

Hombre muere al ser alcanzado por un rayo en Veracruz

Un hombre perdió la vida al ser alcanzado por un rayo cuando caminaba bajo la lluvia en el Quinto Barrio perteneciente al municipio de Rafael Delgado en la zona de las Altas Montañas de la entidad veracruzana. Los hechos ocurrieron la noche del pasado miércoles 3 de junio, cuando Silverio "N" de 61 años de ocupación campesino, caminaba rumbo a su casa y fue alcanzado por un rayo.

El hecho ocurrió cerca de la terminal de autobuses del municipio, donde vecinos quedaron alertados por el estruendo y el intenso fenómeno meteorológico.

Minutos después solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia y Paramédicos de Protección Civil, Grupo de Rescate Fénix y elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio, pero únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

Personal de la Fiscalía Regional y peritos realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.