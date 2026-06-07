Cae Rayo Durante Tormenta y Provoca Incendio de Dos Casas en Veracruz; Así Ocurrió

Dos viviendas resultaron afectadas luego del incendio que generó tras la caída de un rayo en el municipio de Medellín de Bravo en Veracruz.

Movilización de bomberos por incendio provocado por la caída de un rayo en Medellín de BravoFoto: N+

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Tormentas en Veracruz dejan dos casas incendiadas en Medellín de Bravo y un fallecido en Rafael Delgado.

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