Conductor Termina en el Fondo de un Barranco con su Automóvil en Veracruz; Esto se Sabe
Un conductor sufrió un accidente automovilístico por una presunta falla mecánica, perdiendo el control terminando en el fondo de un barranco luego de salir de la carretera.
Foto: N+
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Un conductor pierde el control y su auto cae a un barranco en Veracruz. Gracias a la rápida acción de la comunidad, el vehículo fue rescatado. Detalles aquí.
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PorRedacción N+
Un aparatosoaccidente vehicular generó movilización de habitantes y cuerposdeemergencias en la zonacentro de la entidadveracruzana. Los primeros reportes reportaron un automóvil que cayó al fondo de un barranco la mañana de este domingo 7de junio, cuando circulaba sobre el tramocarreteroHuilotla-Xocotla. Trascendió que el conductorperdió el control de la unidad automotriz y cayó al barrancodebido a una fallamecánica, sin que se reportaran personas lesionadas.
El accidente fue reportado por habitantes de la zona, quienes acudieron para brindarapoyo y coordinar las labores de rescate de la unidad tras el siniestro en la zona de las Altas Montañas de Veracruz.
Con el uso de cuerdas y cadenas, así como con el apoyo de pobladores de ambas comunidades, se realizarondiversasmaniobras que permitieronsacar el vehículo y regresarlo a la carretera sobre Coscomatepec.
Otro fuerte accidente ocurrido recientemente en Veracruz
La madrugada de este domingo 7 de junio, un automóvil terminó volcado sobre el bulevar Córdoba–Fortín, a la altura de la zona de "los tianguis", luego que su conductorperdiera el control y se impactaracontra una palmera del camellóncentral.
Tras el fuertechoque, la unidadquedó con las llantashaciaarriba, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad. Sin embargo, los ocupanteslograronsalir por sus propios medios y posteriormenteabandonaron el lugar y la unidadsiniestrada.
Elementos de seguridadrealizaron labores de abanderamiento mientras se esperó la llegada de una grúa, l cual se encargó del retiro del vehículo siniestrado. Al lugar llegaron autoridades de tránsito para tomaronconocimiento y deslindaronresponsabilidades. Ordenando que el vehículo fuera trasladado a un corralónvehicular.