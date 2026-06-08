Conductor Termina en el Fondo de un Barranco con su Automóvil en Veracruz; Esto se Sabe

Un conductor sufrió un accidente automovilístico por una presunta falla mecánica, perdiendo el control terminando en el fondo de un barranco luego de salir de la carretera.

Automóvil termina en el fondo de un barranco en carretera de VeracruzFoto: N+

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Un conductor pierde el control y su auto cae a un barranco en Veracruz. Gracias a la rápida acción de la comunidad, el vehículo fue rescatado. Detalles aquí.

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Automovilista cae a barranco en Veracruz por falla mecánica