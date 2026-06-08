Conductor Termina en el Fondo de un Barranco con su Automóvil en Veracruz; Esto se Sabe

Un aparatoso accidente vehicular generó movilización de habitantes y cuerpos de emergencias en la zona centro de la entidad veracruzana. Los primeros reportes reportaron un automóvil que cayó al fondo de un barranco la mañana de este domingo 7de junio, cuando circulaba sobre el tramo carretero Huilotla-Xocotla. Trascendió que el conductor perdió el control de la unidad automotriz y cayó al barranco debido a una falla mecánica, sin que se reportaran personas lesionadas.

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El accidente fue reportado por habitantes de la zona, quienes acudieron para brindar apoyo y coordinar las labores de rescate de la unidad tras el siniestro en la zona de las Altas Montañas de Veracruz.

Con el uso de cuerdas y cadenas, así como con el apoyo de pobladores de ambas comunidades, se realizaron diversas maniobras que permitieron sacar el vehículo y regresarlo a la carretera sobre Coscomatepec.

Otro fuerte accidente ocurrido recientemente en Veracruz

La madrugada de este domingo 7 de junio, un automóvil terminó volcado sobre el bulevar Córdoba–Fortín, a la altura de la zona de "los tianguis", luego que su conductor perdiera el control y se impactara contra una palmera del camellón central.

Tras el fuerte choque, la unidad quedó con las llantas hacia arriba, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad. Sin embargo, los ocupantes lograron salir por sus propios medios y posteriormente abandonaron el lugar y la unidad siniestrada.

Elementos de seguridad realizaron labores de abanderamiento mientras se esperó la llegada de una grúa, l cual se encargó del retiro del vehículo siniestrado. Al lugar llegaron autoridades de tránsito para tomaron conocimiento y deslindaron responsabilidades. Ordenando que el vehículo fuera trasladado a un corralón vehicular.