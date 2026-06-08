Conductor se Duerme, Embiste a Nevero y Choca un Auto en Veracruz; Esto se Sabe

Conductor que circulaba sobre la carretera Veracruz-Xalapa se queda dormido y provoca fuerte accidente, embistió un nevera en su motocicleta y choco otro auto.

Conductor embiste a nevero y choca otra unidad en la carretera Veracruz XalapaFoto: N+

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Accidente en Veracruz-Xalapa: conductor dormido impacta a vendedor de nieves y taxi. Familia afectada sufre crisis nerviosa.

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