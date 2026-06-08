Conductor se Duerme, Embiste a Nevero y Choca un Auto en Veracruz; Esto se Sabe

El presunto descuido de un conductor ocasionó el choque contra una motocicleta y un taxi en la carretera federal Veracruz-Xalapa. Según datos recabados los hechos se registraron en el carril de sur a norte a la altura de “Las Bajadas".

El automovilista indicó que se quedó dormido impactando a un vendedor de nieves, el cual perdió el control y terminó estampado contra el medallón de un taxi en donde viajaba una familia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Motociclista Muere en la Carretera Veracruz Xalapa Presuntamente Perdió el Control de su Unidad

En la parte trasera de la unidad vehicular viajaban una mujer con un bebé y otra menor, quienes no resultaron con lesiones mayores, pero sí presentaron crisis nerviosa, tras el reporte correspondiente las víctimas fueron atendidas por paramédicos que arribaron al lugar para brindarles los primeros auxilios.

Minutos más tarde al lugar llegó personal de la Policía y elementos de Tránsito y Vialidad para tomar conocimientos y realizar el peritaje correspondiente para así establecer o determinar la responsabilidad del conductor.

Motociclista resulta lesionado al ser impactado por vehículo en Córdoba

Un motociclista repartidor de comida resultó lesionado en un accidente registrado la tarde del pasado sábado 6 de junio en el cruce de la avenida 2 y calle 5 del Centro de Córdoba.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una motocicleta circulaba sobre la avenida cuando fue impactado por un automóvil color azul, cuyo conductor presuntamente no respetó la preferencia de paso.

Tras el percance, al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal y Municipal; y paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al motociclista.

Personal de Tránsito Municipal y peritos en turno tomaron conocimiento de los hechos, realizaron el peritaje correspondiente y ordenaron el traslado de las unidades involucradas al corralón, para el deslinde de responsabilidades.