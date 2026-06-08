Conductor se Duerme, Embiste a Nevero y Choca un Auto en Veracruz; Esto se Sabe
Conductor que circulaba sobre la carretera Veracruz-Xalapa se queda dormido y provoca fuerte accidente, embistió un nevera en su motocicleta y choco otro auto.
Foto: N+
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Accidente en Veracruz-Xalapa: conductor dormido impacta a vendedor de nieves y taxi. Familia afectada sufre crisis nerviosa.
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PorRedacción N+
El presunto descuido de un conductorocasionó el choque contra una motocicleta y un taxi en la carretera federal Veracruz-Xalapa. Según datos recabados los hechos se registraron en el carril de sur a norte a la altura de “Las Bajadas".
El automovilistaindicó que se quedó dormidoimpactando a un vendedorde nieves, el cual perdió el control y terminóestampado contra el medallón de un taxi en donde viajaba una familia.
En la partetrasera de la unidad vehicular viajaban una mujer con un bebé y otramenor, quienes no resultaron con lesiones mayores, pero sí presentaroncrisisnerviosa, tras el reporte correspondiente las víctimas fueronatendidas por paramédicos que arribaron al lugar para brindarles los primeros auxilios.
Minutos más tarde al lugar llegó personal de la Policía y elementos de Tránsito y Vialidad para tomarconocimientos y realizar el peritaje correspondiente para así establecer o determinar la responsabilidad del conductor.
Motociclista resulta lesionado al ser impactado por vehículo en Córdoba
Un motociclista repartidor de comidaresultólesionado en un accidente registrado la tarde del pasado sábado 6 de junio en el cruce de la avenida2 y calle 5 del Centro de Córdoba.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una motocicletacirculaba sobre la avenida cuando fue impactado por un automóvil color azul, cuyo conductor presuntamente no respetó la preferencia de paso.
Tras el percance, al lugar acudieron elementos de la PolicíaEstatal y Municipal; y paramédicos de la CruzRojabrindaronatención al motociclista.
Personal de TránsitoMunicipal y peritos en turno tomaronconocimiento de los hechos, realizaron el peritaje correspondiente y ordenaron el traslado de las unidades involucradas al corralón, para el deslinde de responsabilidades.