Camión Destroza un Taxi y Termina Dentro de una Vivienda en Veracruz; Se Investigan las Causas
En Sayula de Alemán, un fuerte accidente reportó como saldo daños materiales cuantiosos, esto luego de que un camión repartidor de pollo embistiera un taxi y terminara dentro de una vivienda.
Foto: Cristina Juárez del Sue
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Accidente en Sayula de Alemán: un camión sin frenos causa destrozos en un taxi y una vivienda. No hay lesionados, pero los daños son significativos. Infórmate sobre lo ocurrido.
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PorRedacción N+
Durante la madrugada de hoy domingo 7 de junio ocurrió un fuerteaccidente donde se reportó como involucrados un camión de carga, un taxi y una vivienda. Con un saldo de dañosmaterialescuantiosos.
Según el reporte los hechos tuvieron lugar en la calle Altamirano, entre Ocampo y carretera Transístmica, en Sayula de Alemán al sur del estado de Veracruz, ahí un camiónrepartidor de pollos presuntamente se quedó sin frenos en una pendiente, lo cual originó que en su paso destrozara un taxi y terminara al interior de una vivienda ubicada en la zona.
A pesar de lo aparatoso del accidente, por fortuna no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo los dañosmateriales ascienden a variosmilesdepesos.
Este incidenteoriginó la movilización de cuerposde auxilio y policiacos quienes arriban al punto para tomarconocimiento del suceso. Y proceder al deslinde de responsabilidades.
Camioneta pierde el control y provoca choque en Córdoba
En días pasados ocurrió un aparatoso accidente sobre la curva ubicada que dirige al puente del Rastro Municipal, en la zona que conecta con el Infonavit Santa Margarita en la ciudad Cordoba, reportó como saldo cuantiosos dañosmateriales en doscamionetas y unamotocicleta.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta de colorblancaperdió el control y se impactó contra una motocicleta que presuntamente se encontraba estacionada. Debido a la fuerza del choque, la unidad tambiéncolisionó contra otracamioneta que estaba detenida en el lugar.
El fuerte impactoprovocó que la motocicletaresultaracompletamentedestruida, mientras que la segunda camioneta fue proyectadahacialaacera, sufriendo dañosconsiderables en su estructura.
A pesar de lo aparatoso del percance, las autoridadesconfirmaron que no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente pérdidas materiales. Las autoridades de tránsitodeslindaronresponsabilidades.