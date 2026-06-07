Camión Destroza un Taxi y Termina Dentro de una Vivienda en Veracruz; Se Investigan las Causas

En Sayula de Alemán, un fuerte accidente reportó como saldo daños materiales cuantiosos, esto luego de que un camión repartidor de pollo embistiera un taxi y terminara dentro de una vivienda.

Camión se queda sin frenos choca a taxi y termina dentro de una vivienda en Sayula de AlemánFoto: Cristina Juárez del Sue

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Accidente en Sayula de Alemán: un camión sin frenos causa destrozos en un taxi y una vivienda. No hay lesionados, pero los daños son significativos. Infórmate sobre lo ocurrido.

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