Camión Destroza un Taxi y Termina Dentro de una Vivienda en Veracruz; Se Investigan las Causas

Durante la madrugada de hoy domingo 7 de junio ocurrió un fuerte accidente donde se reportó como involucrados un camión de carga, un taxi y una vivienda. Con un saldo de daños materiales cuantiosos.

Según el reporte los hechos tuvieron lugar en la calle Altamirano, entre Ocampo y carretera Transístmica, en Sayula de Alemán al sur del estado de Veracruz, ahí un camión repartidor de pollos presuntamente se quedó sin frenos en una pendiente, lo cual originó que en su paso destrozara un taxi y terminara al interior de una vivienda ubicada en la zona.

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A pesar de lo aparatoso del accidente, por fortuna no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo los daños materiales ascienden a varios miles de pesos.

Este incidente originó la movilización de cuerpos de auxilio y policiacos quienes arriban al punto para tomar conocimiento del suceso. Y proceder al deslinde de responsabilidades.

Camioneta pierde el control y provoca choque en Córdoba

En días pasados ocurrió un aparatoso accidente sobre la curva ubicada que dirige al puente del Rastro Municipal, en la zona que conecta con el Infonavit Santa Margarita en la ciudad Cordoba, reportó como saldo cuantiosos daños materiales en dos camionetas y una motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta de color blanca perdió el control y se impactó contra una motocicleta que presuntamente se encontraba estacionada. Debido a la fuerza del choque, la unidad también colisionó contra otra camioneta que estaba detenida en el lugar.

El fuerte impacto provocó que la motocicleta resultara completamente destruida, mientras que la segunda camioneta fue proyectada hacia la acera, sufriendo daños considerables en su estructura.

A pesar de lo aparatoso del percance, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente pérdidas materiales. Las autoridades de tránsito deslindaron responsabilidades.