¿Partido México vs Sudáfrica Pasa Gratis en TV y Online? Dónde Ver Juego Inaugural del Mundial

El Mundial 2026 comienza este jueves 11 de junio y la Selección será la encargada de abrir el gran evento, por lo que si aún no sabes qué canal transmite el juego inaugural, acá te decimos si pasa gratis el México vs Sudáfrica en TV Abierta y si tendrá transmisión online en vivo, para que sepas dónde ver el primer partido del torneo más esperado de futbol.

La espera de cuatro años terminó y, para que tengas la mejor información sobre la Copa, en notas previas ya te contamos cuándo son los partidos de la Selección Mexicana y cuál es el combinado más caro con el valor de todas las plantillas mundialistas.

¿A qué hora juega México vs Sudáfrica en el Mundial 2026?

El primer partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 se jugará este jueves 11 de junio a las 13:00 horas, es decir a la 1 de la tarde del centro de México, en el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca. Estos son todos los horarios del juego inaugural en el país:

12 pm en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora.

1 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

2 pm en Cancún, Quintana Roo.

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 está programada para iniciar a las 11:30 horas, tiempo del centro de México, y contará con artistas nacionales e internacionales como Shakira, Belinda, J Balvin, entre otros. Aquí te decimos dónde ver el espectáculo antes del primer partido del torneo.

¿El México vs Sudáfrica pasa gratis en TV Abierta?

El partido inaugural del Mundial 2026 entre la Selección Mexicana y la de Sudáfrica, equipos que forman parte del Grupo A, sí contará con transmisión gratis en vivo y hay buenas noticias para los aficionados, ya que podrá verse en los siguientes canales de televisión abierta en México:

Canal 5.

Las Estrella.

Canal 9.

La cobertura del juego comenzará una vez que termine la ceremonia de inauguración, es decir a las 12:30 horas del centro de México, y la transmisión contará con los mejores comentaristas, analistas y expertos de Televisa. Si lo prefieres también puedes disfrutar del encuentro en TUDN.

¿Dónde ver el México vs Sudáfrica online?

El partido de la Selección Mexicana contra Sudáfrica también lo podrás ver online en vivo desde cualquier lugar y dispositivo móvil, como celular, tablet o laptop, con el Pase Mundial de ViX, suscripción para ver por internet todos los partidos del torneo de selecciones. Para contratarlo, da clic aquí.

Si ya cuentas con el Pase Mundial de ViX, aquí te dejamos el link directo de la transmisión online del partido México vs Sudáfrica para que no pierdas tiempo buscándolo y disfrutes de toda la cobertura de Televisa: vix.com/es-es/live/transmission-matchid-2608241.

También puedes seguir el Liveblog del México vs Sudáfrica en directo en N+ para que no te pierdas minuto a minuto las mejores acciones del juego inaugural del Mundial 2026, además de que podrás consultar el resultado en cualquier momento que lo desees.

PPP