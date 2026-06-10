¿Partido México vs Sudáfrica Pasa Gratis en TV y Online? Dónde Ver Juego Inaugural del Mundial

Para que sepas dónde ver el México vs Sudáfrica, consulta aquí en qué canal pasan el partido inaugural del Mundial y si tendrá transmisión online

Checa si el México vs Sudáfrica Pasa Gratis en Canal de TV AbiertaLa Selección Mexicana será la encargada de inaugurar el Mundial 2026. Foto: AP

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